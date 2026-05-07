Estamos actuando, responde Sheinbaum a Trump sobre combate a cárteles

Ante la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de que su gobierno atacará al narcotráfico si México no lo hace, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se está actuando.

Desde Palacio Nacional en su conferencia mañanera, la presidenta federal señaló que estas declaraciones del líder estadunidense no son nuevas pues ya las ha manifestado en varias ocasiones.

Bajo esta premisa, la jefa de Estado resaltó que la política de seguridad mexicana ha permitido una reducción casi del 50 por ciento en homicidios dolosos, desmantelamientos de laboratorios, personas detenidas, hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos.

La jefa del Ejecutivo señaló que por primera vez en una estrategia de Estados Unidos para el combate de las drogas se reconoce que “tienen un problema grave de consumo de drogas”. Derivado de lo anterior, la primera presidenta descartó que se rompa la confianza que existe con su homólogo Donald Trump.

Sheinbaum insistió en que no se va permitir injerencia ni intervención y menos en asuntos políticos. Cuartoscuro

México no se ha negado a colaborar

Sobre la postura del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blache, quien aseguró que habrá más acusaciones y solicitudes de extradición de políticos mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado, Claudia Sheinbaum resaltó que México no se ha negado a colaborar, se ha enviado a 90 personas perseguidas por Estados Unidos, en el margen de la colaboración y con pruebas.

Sheinbaum Pardo aclaró que Estados Unidos no ha colaborado en la entrega de cuatro personas vinculadas con el tema de huachicol y dos personas relacionadas por caso el Ayotzinapa.

Es responsabilidad compartida y si tienen algo contra un mexicano aquí se juzga de acuerdo con los criterios del sistema penal acusatorio”, comentó.

Sobre la posibilidad de una llamada telefónica con el presidente Trump, la ex jefa de gobierno de la capital del país señaló que se está en constante comunicación, pero insistió en que no se va permitir injerencia ni intervención y menos en asuntos políticos.

Reproducir

fdm