Propuesta electoral: Evitarán nexos de candidatos con el crimen

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, para evitar casos como el del alcalde de Tequila, Diego Rivera, es necesario investigar a todos los candidatos a cargos de elección popular.

Planteó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y las autoridades federales y locales deben coordinarse para revisar si los aspirantes tienen nexos con el crimen organizado, además de que se debe reforzar la fiscalización de los recursos, propuestas que podrían incluirse en la próxima reforma electoral.

Tiene que haber una revisión, es parte, tanto la mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas, como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos”, puntualizó la mandataria federal.

Diego Rivera Navarro llegó al cargo por Morena, en 2024, y fue detenido 16 meses después, pese a que ciudadanos, empresarios y autoridades formularon señalamientos en su contra por extorsiones y nexos con un cártel.

EXIGEN FRENAR NEXO CANDIDATOS-CRIMEN

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó claro que, para evitar casos como el del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, todos los candidatos a cargos de elección popular tendrían que ser investigados.

En específico, Sheinbaum Pardo planteó que autoridades como el Instituto Nacional Electoral (INE), en conjunción con las del orden local y federal, podrían coordinarse para revisar si entre quienes aspiran a convertirse en representantes populares hay personajes ligados al crimen.

Tiene que haber una revisión, es parte, tanto la mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos; sí, una vinculación con las distintas instancias del gobierno federal y gobiernos locales”, puntualizó este lunes desde Palacio Nacional.

Diego Rivera Navarro llegó a la alcaldía de Tequila, Jalisco, en octubre del 2024 gracias al apoyo del partido Morena y pese a que en diversas ocasiones se formularon señalamientos en su contra por llevar a cabo extorsiones y amenazas en todo el municipio y ser identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación; su detención se llevó a cabo 16 meses después.

La propia presidenta, hace unos días, admitió que no sólo ciudadanos le alertaron sobre el actuar criminal del alcalde; también autoridades y empresarios.

ADVIERTEN DE NUEVA ALCALDESA

La regidora de Tequila, Luz Elena Aguirre, lamentó la designación de Lorena Marisol Rodríguez como presidenta interina del municipio, señalando que es una extensión del ahora exalcalde Diego “N”, detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado, extorsión y secuestro.

Me siento triste porque, independientemente de las virtudes que pueda tener la ahora presidenta interina, al final de cuentas es una extensión de lo mismo; va a seguir siendo un parche, no es promesa de algo nuevo o diferente”.

Aguirre señaló que todos los puestos vitales deberán ser cambiados ante la situación que enfrenta el municipio, no sólo con la detención del edil, sino también de varios funcionarios.

Todos los puestos que son vitales, que son nombrados por el cabildo, tendrán que ser removidos: contralor, tesorero, juez municipal”.

Destacó que estarán atentos para hacer la convocatoria y tratar los temas urgentes.

Tras su designación, la nueva alcaldesa, a pregunta expresa sobre las extorsiones que sufrieron empresarios tequileros con el alcalde ahora detenido, negó que existieran.

-Karla Méndez

PRODUCIRÁN VACUNAS TIPO ARN

En cumplimiento con su compromiso de hacer de México una potencia científica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y las empresas Liomont y Moderna para la producción de vacunas de ARN mensajero, así como para la promoción de la investigación en el país.

Hoy es un día muy importante para nuestro país; estamos firmando un acuerdo entre Moderna, que es una de las empresas mundiales que realiza la vacuna de ARN mensajero —ustedes recordarán la covid-19, que fue una de las vacunas que se pusieron en México y en otros países del mundo—, con la empresa Liomont y con Birmex, que es del Estado mexicano. Estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí en México”, comentó.

Puntualizó que, además, este acuerdo permitirá el desarrollo de investigaciones para producir otro tipo de vacunas.

Se van a desarrollar todas estas investigaciones con el objetivo de que, como lo prometí en alguna ocasión, seamos realmente una potencia científica”, señaló.

-De la Redacción

cva*