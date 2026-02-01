México enviará ayuda humanitaria a Cuba; negociará con EU envíos de petróleo

A través de la Secretaría de Marina, el gobierno de México enviará ayuda humanitaria a Cuba a partir de esta semana, mientras negocia con el gobierno de los Estados Unidos el envío de petróleo a la isla, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Guaymas, Sonora, la titular del Ejecutivo negó que el tema del envío de petróleo a Cuba se haya abordado durante la llamada telefónica que tuvieron el jueves pasado, y adelantó que ese diferendo deberá solucionarse por la vía diplomática.

“Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina de alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar mientras tanto ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales”, expuso la titular del Ejecutivo.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan tras las afirmaciones de Trump de que durante la llamada telefónica pidió a Sheinbaum que se interrumpieran los embarques de petróleo mexicano hacia Cuba.

Cabe señalar que el propio jueves Trump anunció que establecerá aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.

Se enviarán alimentos y otros enseres a la isla

La titular del Ejecutivo negó las afirmaciones de Trump, sin embargo, destacó que la solución se buscará mediante las vías diplomáticas, mientras tanto, se enviarán alimentos y otros enseres a la isla bajo la figura de ayuda humanitaria.

Eso es importante, como lo dije el otro día en la conferencia de prensa, no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba y en la tarde (del jueves), pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla.

Entonces estamos buscando por todas las vías diplomáticas, porque como lo hemos dicho pues es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla”, comentó Sheinbaum.

La presidenta concluyó este domingo una gira de tres días por Baja California y Sonora que calificó de “productiva”.

Trump asegura que pidió frenar envíos de petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detener los envíos de petróleo a Cuba, en medio de un nuevo episodio de tensiones diplomáticas y del debate internacional sobre las consecuencias del bloqueo energético contra la isla.

Durante un vuelo a bordo del Air Force One con destino a Palm Beach, Florida, Trump afirmó que ya existen acercamientos con el gobierno cubano para alcanzar un acuerdo que permita que la isla sea, en sus palabras, “libre de nuevo”.

El comentario surgió luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiera sobre una posible crisis humanitaria en Cuba, derivada de la restricción en el suministro de combustibles.Trump rechaza una crisis humanitaria en la isla

Ante las advertencias del gobierno mexicano, Trump minimizó el impacto de la medida y aseguró que no necesariamente habrá una crisis en Cuba como resultado del freno a los envíos de petróleo.

El mandatario estadounidense sostuvo que la decisión forma parte de su estrategia para presionar políticamente al gobierno cubano, utilizando el acceso a recursos energéticos como un factor clave.

Trump afirmó que fue él quien pidió directamente a la presidenta mexicana detener los envíos de crudo, y elogió la respuesta de Sheinbaum.

La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Le dije: ‘no queremos que envíen más petróleo allá’, y no está enviando nada”, declaró Trump, celebrando públicamente la medida.

