Detienen en Hidalgo a banda dedicada al robo de transporte de carga

Un despliegue policial en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, culminó con la detención de cuatro personas señaladas por su probable participación en el robo a transporte de carga, entre ellas dos individuos de nacionalidad extranjera.

El operativo se originó tras el reporte del robo de un tractocamión en circulación sobre una vía estratégica de la región.

Con base en la información obtenida, corporaciones estatales implementaron un cerco de localización que permitió ubicar una de las unidades sustraídas.

Durante la intervención inicial, los agentes hallaron un tractocamión que trasladaba aproximadamente 12 toneladas de equipo de audio.

Entre los detenidos hay dos ciudadanos venezolanos Foto: Especial

En el lugar fueron arrestados dos hombres jóvenes, identificados como ciudadanos venezolanos, quienes fueron puestos bajo resguardo de las autoridades.

De forma simultánea, en el corredor industrial del mismo municipio, elementos de seguridad detectaron otro vehículo pesado que presentaba irregularidades en su desplazamiento.

Tras marcarle el alto y realizar una revisión, confirmaron que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Puebla.

En este segundo aseguramiento, las autoridades recuperaron cerca de 20 toneladas de productos de limpieza industrial y detuvieron a dos sujetos originarios del Estado de México, presuntamente vinculados con estos hechos.

En total, se logró la recuperación de alrededor de 32 toneladas de mercancía, así como de ambas unidades de carga.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal en las próximas horas.

JCS