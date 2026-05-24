México enfrenta envejecimiento acelerado y rezago educativo: RENAPO

La población en México vive un proceso de envejecimiento “acelerado” y la escolaridad promedio alcanza apenas 10.2 años de estudio, expuso el Plan Nacional de Población 2026-2030, elaborado por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población (RENAPO).

El documento alertó que la realidad poblacional plantea retos para todas las autoridades y la sociedad, entre ellos asumir que en poco tiempo México será una sociedad longeva, con bajos índices de fecundidad y familias cada vez más pequeñas y diversas.

Para ejemplificar los cambios demográficos, el RENAPO recordó que la tasa de crecimiento poblacional en la década de los 70 era de 3.21 hijos y actualmente es menor a uno por ciento.

En tanto, la esperanza de vida promedio se ubica en 75.85 años; en mujeres es de 79.42 años y en hombres de 72.74 años.

Es decir, a diferencia de la década de los setenta del siglo pasado, hoy la gente vive más en México, tiene menos hijos y disminuyó la tasa de mortalidad, resaltó el plan.

“El país se encuentra en un proceso de envejecimiento acelerado que acarrea cambios profundos y significativos que impactan en la estructura por edades, la distribución territorial de la población y un amplio conjunto de necesidades sociales”, señala el diagnóstico.

Para diseñar el Plan Nacional de Población 2026-2030, el RENAPO retomó cifras recopiladas por el INEGI sobre la conformación de las familias en el país.

“Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 el promedio general de integrantes de los hogares fue de 3.3 personas, 3.5 en los hogares con jefatura masculina y 3 en los encabezados por mujeres, y se estima que seguirá descendiendo por efecto de la baja fecundidad y del cambio en las preferencias reproductivas de las mujeres y las familias”.

El documento agrega que el envejecimiento poblacional suele ir acompañado de una reducción en el tamaño de los hogares, principalmente por el aumento de hogares unipersonales.

Además, se subrayó que para este 2026 “la mayor parte de la población se concentra en edades potencialmente productivas y reproductivas”.

Las niñas y niños menores de 12 años representan 18.45 por ciento del total de la población; los adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años conforman 29.74 por ciento; las personas de 30 a 59 años concentran 38.56 por ciento y las personas de 60 años y más representan 13.24 por ciento del total.

“Hacia 2034, se estima que habrá mayor proporción de personas mayores que de niñas y niños (16.8 por ciento frente a 16.2 por ciento)”, advierte el documento.

¿Cuáles son las prioridades?

El diagnóstico llevó al RENAPO a colocar como principal objetivo del Plan Nacional de Población 2026-2030 el diseño de políticas públicas acordes con los cambios demográficos, “con un enfoque de resiliencia demográfica” que contribuya a enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades para el desarrollo.

En el rubro de las libertades sexuales y reproductivas, el plan puntualizó que esos derechos ayudan a las personas a construir proyectos de vida, prevenir embarazos no deseados y reducir la mortalidad materna e infantil.

“La actual visión busca promover la autonomía reproductiva y el empoderamiento de las mujeres, fortalecer la educación integral en sexualidad, prevenir el embarazo adolescente, erradicar las uniones forzadas, así como la violencia sexual contra niñas, combatir la mortalidad materno-infantil y reforzar la coordinación intersectorial e intergubernamental para garantizar los derechos sexuales y reproductivos”, se lee en el documento.

En otro apartado, el RENAPO consideró necesario “demoler las barreras” y generar condiciones favorables para la maternidad, mediante apoyos sociales a las familias.

“La actual visión busca promover la autonomía reproductiva y el empoderamiento de las mujeres, fortalecer la educación integral en sexualidad, prevenir el embarazo adolescente, erradicar las uniones forzadas, así como la violencia sexual contra niñas, combatir la mortalidad materno-infantil y reforzar la coordinación intersectorial e intergubernamental para garantizar los derechos sexuales y reproductivos”, se lee en el documento.

De acuerdo con el plan, otra de las prioridades para enfrentar el envejecimiento poblacional es alcanzar un equilibrio en la distribución territorial de las personas y las oportunidades de desarrollo, con el propósito de disminuir las desigualdades regionales.

Características de la educación en México

Para 2024, las cifras oficiales identificaron que en promedio el nivel educativo en México fue de 10.2 años, lo que se traduce, según el RENAPO, en completar la educación básica y parte de la media superior. Sin embargo, el documento no profundiza en la cobertura de educación preescolar, obligatoria a partir de los tres años.

Al analizar este rubro, el RENAPO identificó variaciones importantes entre entidades federativas.