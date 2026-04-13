Secretaria de Gobernación tramita CURP biométrica junto con funcionarios

Este lunes, personal del Registro Nacional de Población (RENAPO) acudió a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para realizar el levantamiento de la CURP biométrica de los principales funcionarios de la dependencia.

El Salón Juárez fue la sede donde especialistas de RENAPO recabaron datos biométricos y fotografías de la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así como del subsecretario César Yáñez Centeno Cabrera; de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, y de Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático.

CURP biométrica: clave para identidad y seguridad

El objetivo de esta jornada fue fortalecer el registro nacional de población y promover entre la ciudadanía la obtención de la CURP biométrica, un documento que brinda mayor seguridad e identidad oficial tanto a adultos como a niñas, niños y adolescentes.

Además de los altos funcionarios, personal que labora en la Secretaría de Gobernación también participó en el proceso para integrar sus datos biométricos al sistema.

El director del Registro Nacional de Población, Félix Arturo Arce Vargas, supervisó directamente la toma de datos, que incluyó fotografía y huellas dactilares de los servidores públicos.

¿Qué incluye la CURP biométrica?

Durante esta sesión privada se completó la información de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que ya contiene datos como:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Sexo

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

A estos elementos ahora se suman datos biométricos como fotografía y huellas dactilares, lo que refuerza la autenticidad del documento.

Entrega de CURP biométrica en formato físico y digital

Una vez procesada la información recopilada, el RENAPO expedirá la CURP biométrica tanto en formato físico como digital, facilitando su uso en trámites oficiales y fortaleciendo los mecanismos de identificación en México.

vjcm