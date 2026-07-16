México emite alerta preventiva por brote de "diarrea explosiva" en EU

La Secretaría de Salud de México emitió un aviso preventivo de viaje ante el brote de ciclosporosis que afecta a Estados Unidos (EU).

La enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, conocido por provocar la “diarrea explosiva”.

La dependencia recomendó a los mexicanos que viajen a EU consumir agua embotellada, evitar alimentos crudos, lavar y desinfectar frutas y verduras, mantener una adecuada higiene de manos y acudir al médico si presentan diarrea persistente tras su viaje.

También pidió no automedicarse y evitar preparar alimentos para otras personas mientras existan síntomas.

En Estados Unidos suman mil 645 casos confirmados distribuidos en 34 estados.

Alerta preventiva Foto: Especial

Síntomas de la ciclosporosis

La diarrea acuosa es el síntoma más característico de la ciclosporosis, pero no es el único.

Entre los principales síntomas destacan:

Diarrea acuosa persistente o recurrente

Cólicos o dolor abdominal

Distensión abdominal

Náuseas

Vómito

Pérdida del apetito

Fatiga o cansancio intenso

Pérdida de peso

Gases Fiebre

¿Cómo se transmite?

La infección ocurre principalmente al ingerir alimentos o agua contaminados con Cyclospora cayetanensis.

Según la FDA, el parásito suele encontrarse en productos agrícolas frescos que estuvieron expuestos a agua contaminada durante el riego o el lavado, o que fueron manipulados sin cumplir las medidas sanitarias necesarias.

Entre los alimentos que históricamente se han relacionado con brotes destacan: