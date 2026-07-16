México emite alerta preventiva por brote de "diarrea explosiva" en EU
La Secretaría de Salud de México emitió un aviso preventivo de viaje ante el brote de ciclosporosis que afecta a EU
La Secretaría de Salud de México emitió un aviso preventivo de viaje ante el brote de ciclosporosis que afecta a Estados Unidos (EU).
La enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, conocido por provocar la “diarrea explosiva”.
La dependencia recomendó a los mexicanos que viajen a EU consumir agua embotellada, evitar alimentos crudos, lavar y desinfectar frutas y verduras, mantener una adecuada higiene de manos y acudir al médico si presentan diarrea persistente tras su viaje.
También pidió no automedicarse y evitar preparar alimentos para otras personas mientras existan síntomas.
En Estados Unidos suman mil 645 casos confirmados distribuidos en 34 estados.
Síntomas de la ciclosporosis
La diarrea acuosa es el síntoma más característico de la ciclosporosis, pero no es el único.
Entre los principales síntomas destacan:
- Diarrea acuosa persistente o recurrente
- Cólicos o dolor abdominal
- Distensión abdominal
- Náuseas
- Vómito
- Pérdida del apetito
- Fatiga o cansancio intenso
- Pérdida de peso
- Gases Fiebre
¿Cómo se transmite?
La infección ocurre principalmente al ingerir alimentos o agua contaminados con Cyclospora cayetanensis.
Según la FDA, el parásito suele encontrarse en productos agrícolas frescos que estuvieron expuestos a agua contaminada durante el riego o el lavado, o que fueron manipulados sin cumplir las medidas sanitarias necesarias.
Entre los alimentos que históricamente se han relacionado con brotes destacan:
- Cilantro
- Albahaca
- Lechuga
- Mezclas de ensaladas
- Frambuesas
- Chícharos
- Otras verduras frescas