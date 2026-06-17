Mexicanos Primero alerta por impacto del paro de la CNTE en 1.4 millones de estudiantes

La organización Mexicanos Primero advirtió que el paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha afectado el derecho a la educación de alrededor de 1.4 millones de estudiantes en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, quienes permanecen sin clases desde el inicio de las movilizaciones magisteriales.

A través de un posicionamiento titulado El derecho a la educación frente al conflicto sindical, la organización señaló que las protestas y la suspensión de actividades escolares han dejado fuera de las aulas a miles de niñas, niños y adolescentes, particularmente en Oaxaca, donde el paro comenzó el 25 de mayo.

De acuerdo con Mexicanos Primero, la interrupción de clases no solo altera el calendario escolar, sino que genera afectaciones en los procesos de aprendizaje, profundiza las brechas educativas y limita las oportunidades de desarrollo de los estudiantes, especialmente de aquellos que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

La organización sostuvo que el derecho a la educación debe garantizarse de manera ininterrumpida y consideró que los conflictos laborales no deberían traducirse en la suspensión de actividades escolares.

“Ninguna demanda, ninguna inconformidad puede afectar el derecho inalienable a la educación”, señaló en el documento, en el que también afirmó que la pérdida de aprendizaje derivada de los paros difícilmente puede recuperarse de manera efectiva una vez que concluyen los conflictos.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la labor docente y a construir mecanismos que permitan atender las demandas del magisterio sin afectar la continuidad de la enseñanza en las escuelas.

Finalmente, Mexicanos Primero consideró que la educación debe ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional y advirtió que cuando una escuela se paraliza se reducen las oportunidades de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, especialmente de quienes viven en condiciones de mayor desventaja.