CNTE atenta contra el Derecho a la Educación de las Infancias: López Rabadán

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que lo más grave de las protestas de la CNTE es que este problema atenta con los derechos de las niñas y los niños en su educación, porque los maestros se encuentran fuera de las aulas.

“Pero la más preocupante, o una de las más preocupantes exigencias que se han hecho es, sin lugar a dudas, la que ha generado hoy que los niños no tengan la posibilidad de ir a sus escuelas.

Estos reclamos que hace la Coordinadora a propósito de los derechos que exige, lamentablemente generan que no haya niños en la escuela, que no estén aprendiendo, que no estén cuidados y que, por supuesto, se estén violando los derechos de las niñas y los niños en su educación, porque los maestros se encuentran fuera de las aulas”, enfatizó la diputada.

En ese sentido, hizo un llamado “respetuoso pero enfático” a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a resolver el conflicto magisterial.

Maestros de la CNTE confirmaron su asistencia a la nueva mesa de diálogo con autoridades federales. Cuartoscuro

“Los más afectados son las niñas y los niños de México que no tienen a sus maestros en sus aulas y que no están recibiendo la educación que necesitan”, indicó López Rabadán.

Por otra parte, la diputada presidenta de San Lázaro, informó en conferencia de prensa en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que esta tarde se dará trámite a las solicitudes de licencia de distintos legisladores y se tomará protesta a sus suplentes.

A pregunta expresa sobre este tema, López Rabadán sostuvo que es necesario que no haya actos anticipados de campaña, pues existe un marco legal que se debe respetar.

Ningún integrante de los partidos políticos que aspiren a tener un cargo público, con o sin licencia, tiene derecho a violar la ley. Para eso tenemos un marco de referencia y hay plazos específicos para hacer precampañas y campañas”, subrayó.

Hizo énfasis en que el proceso electoral inicia en septiembre por lo que si alguien intenta violar la ley no solo será un acto ilegal, sino inmoral.