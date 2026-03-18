Se mete a nadar a la presa y muere ahogado

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en la presa de Mompaní, en el municipio de Querétaro, luego de que testigos reportaran que una persona ingresó al cuerpo de agua y no logró salir.

De acuerdo con los informes, elementos de Protección Civil acudieron al sitio tras recibir el aviso ciudadano. En coordinación con Bomberos de Querétaro, se desplegó un operativo de búsqueda que culminó con la localización y recuperación del cuerpo, el cual ya no presentaba signos vitales.

Personal de Protección Civil en busca de un ciudadano que desapareció en una presa Foto: Especial

La zona fue resguardada mientras autoridades de seguridad y personal de la fiscalía realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar ingresar a presas, ríos u otros cuerpos de agua que no estén habilitados para actividades recreativas, especialmente si no se cuentan con las medidas de seguridad necesarias, ya que representan un riesgo significativo para la vida.

Asimismo, recordaron que ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1 para recibir atención inmediata.

Personal de Protección Civil en busca de un ciudadano que desapareció en una presa Foto: Especial

Joven se mete borracho a nadar al río y muere ahogado

A finales del 2025, un joven murió después de adentrarse al río Ramos, en la Hacienda Las Trancas, municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

La víctima mortal se habría metido al afluente en presunto estado de ebriedad, esto luego de que concluyera un recorrido hecho en un vehículo tipo razor.

Extraoficialmente se mencionó que el joven paseaba en compañía de algunos amigos, quienes si bien sacaron su cuerpo del afluente, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Cadereyta Jiménez, quienes realizaron las maniobras de resucitación correspondientes; sin embargo, el joven ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades se mantendrán investigando los hechos para tratar de conocer más detalles alrededor de este suceso.

¿Por qué es peligroso ingresar a un río o alberca borracho?

Ingresar a un río, alberca o cualquier cuerpo de agua en estado de ebriedad es muy peligroso por varias razones fisiológicas y conductuales.

Primeramente, debes de saber que el alcohol afecta el sistema nervioso y reduce tu capacidad de moverte con precisión, así que si estás en el agua cualquier tropiezo o movimiento torpe puede hacer que tragues líquido o te hundas.

Aunado a ello, tu capacidad para reaccionar o nadar con fuerza es mucho menor, así que será difícil salir por tu propia cuenta del cuerpo de agua.

Una característica del alcohol es que suele darle exceso de confianza a las personas, quienes sobreestiman sus habilidades para nadar o bien, las corrientes fuertes, profundidades o riesgos.

Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol es más fácil que pierda la noción de dirección, lo que puede provocar que entre en pánico o no que no pueda pedir ayuda adecuadamente cuando se vea en problemas.

Finalmente, una persona ebria puede hundirse en el agua rápidamente sin hacer ruido ni agitarse, lo que hace más difícil que otros noten que necesita ayuda.

jcp