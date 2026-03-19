Mercado Pago fortalece los pagos digitales rumbo al Mundial 2026

En un contexto donde se aproxima la copa mundial, los pequeños y medianos negocios tienen una oportunidad única de crecimiento, pues la digitalización de los pagos será un factor que determine el crecimiento de estos comercios, además de que será un beneficio ante la llegada de turistas.

Uno de los objetivos de Mercado Pago es transformar el crecimiento de los negocios mediante pagos digitales; un hecho que va a beneficiar tanto a los negocios como a los tarjetahabientes.

Cada vez es menos común el uso de efectivo y a esto se suma que varios establecimientos no tienen disponible la forma de pago con tarjeta, lo que se traduce en la pérdida de clientes y de la propia venta.

De acuerdo con Ramiro Nández, director de usuarios de Mercado Pago, uno de los principales beneficios de digitalizar los cobros es la posibilidad de generar historial financiero, ya que al procesar pagos mediante terminales digitales, automáticamente los comercios registran sus ingresos.

“Pequeños negocios que nunca han tenido acceso al crédito, una vez que empiezan a procesar con nuestra terminal, nosotros podemos conocer el flujo de sus ventas y nos permite hacerles una oferta de crédito, lo que les permite crecer su negocio”, puntualizó.

Ramiro Nández director de usuarios de Mercado Pago.

Seguridad en eventos masivos

Ante la llegada de millones de visitantes al país por el Mundial, la seguridad será uno de los factores clave, enfatizando en que reducir el uso del efectivo disminuirá riesgos tanto para consumidores como para comerciantes.

Además, se detalló que la plataforma cuenta con modelos de inteligencia artificial que analizan las transacciones en tiempo real para detectar posibles fraudes, reforzando la protección en eventos de alta afluencia.

Otro de los puntos centrales que se abordaron en esta presentación fue el pago sin contacto, mejor conocido como “contactless”, pues es una modalidad que permite realizar transacciones más rápidas, prácticas y seguras, ya sea con tarjeta o con el teléfono móvil.

Es importante que México se prepare para recibir a turistas internacionales que ya han incorporado este método de pago en su vida diaria, para que en un futuro se consolide como una tendencia extendida y se convierta en una transacción habitual para los comercios.

“Creo que es una realidad que va a llegar a México y por eso estamos trabajando muy fuerte con Visa en impulsar la digitalización”, expresó Nández.

La digitalización de pagos se consolida como un motor de crecimiento para los pequeños comercios mexicanos rumbo al mundial.

Impacto económico

De igual forma, Mercado Pago mostró un panorama general sobre su impacto económico en donde dejaron claro que están enfocados en impulsar la digitalización de pagos en el mundo físico y fortalecer el uso de la tecnología sin contacto.

•40% de los pagos de la TDC Mercado Pago se hacen sin contacto.

• 60% de los pagos en las terminales fueron sin contacto.

•＋30% crecimiento en ventas de comercio.

•＋1M de terminales activas en todo el país.

Con estos indicadores, se muestra el avance de la digitalización en el país y se anticipa que esta tendencia seguirá en aumento, consolidándose como la alternativa más segura y preferida durante la Copa del Mundo y posterior a esta.