CBTIS 130 suspende clases por nuevos mensajes amenazantes

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 130 determinó la suspensión de las actividades escolares presenciales para este miércoles 10 de junio, en Durango.

A través de un comunicado el plantel educativo informó a padres de familia, estudiantes y personal que derivado del hallazgo de nuevos mensajes de amenazas dentro de las instalaciones se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad establecidos para la atención de situaciones de riesgo.

La suspensión de clases es preventiva y con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de alumnos, maestros y personal administrativo.

Se resaltó que “esta decisión se adapta mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones y acciones correspondientes para garantizar condiciones seguras para toda la comunidad educativa”.

Padres de familia realizan un operativo mochila al interior del CBTIS 130 de Durango Foto: Especial

La Dirección del Plantel emitió una serie de recomendaciones importantes:

Mantener la cordura evitando difundir rumores o información no confirmada.

Consultar únicamente los canales oficiales del plantel para recibir información actualizada.

Permanecer atentos a los comunicados institucionales sobre la reanudación de las actividades.

Durante el desarrollo de las clases elementos de la Policía del Estado desalojaron el inmueble por amenazas.

Padres de familia realizan un operativo mochila al interior del CBTIS 130 de Durango Foto: Especial

Escuelas optan por aplicar el operativo mochila

Por ABC Noticias

Luego del pánico que provocaron los mensajes amenazadores al interior de diferentes planteles escolares del país, escuelas aplicaron el llamado operativo mochila, para hallar armas o droga escondido entre las pertenencias de los alumnos, así como sucedió en diversos planteles de Nuevo León.

En su momento, la Secretaría de Educación de Nuevo León activó protocolos de seguridad en distintos planteles ante la detección de mensajes anónimos que hacen referencia a presuntas amenazas de balaceras dentro de escuelas, lo que derivó en la movilización de autoridades y en medidas preventivas para salvaguardar a la comunidad estudiantil.

De acuerdo con la dependencia estatal, cada reporte es atendido en coordinación con corporaciones de seguridad, iniciando con la notificación al número de emergencias 911.

Posteriormente, a través de la Coordinación de Seguridad Escolar, se brinda acompañamiento a directivos y personal educativo para aplicar los lineamientos establecidos en el Manual de Seguridad Escolar.

Como parte de estas acciones, al interior de los planteles se implementa el Programa de Cuidado y Seguridad Humana, con el objetivo de reforzar la prevención y establecer medidas claras ante cualquier eventualidad.

Las autoridades educativas señalaron que este tipo de amenazas han sido detectadas principalmente en forma de mensajes escritos en sanitarios o mediante publicaciones anónimas en redes sociales.

En los casos donde se logra identificar a estudiantes como responsables de difundir este tipo de mensajes, se aplican sanciones conforme al Reglamento de Disciplina Escolar, además de dar seguimiento a cada situación para evitar su repetición.