Jóvenes con más de 115 aciertos enfrentan trabas para confirmar examen presencial para la UNAM

Fueron seleccionadas para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero hoy ni siquiera pueden obtener una cita para presentar el examen de control presencial que determinará si conservan su lugar. A la incertidumbre de dos jóvenes que este lunes fueron a Ciudad Universitaria a exponer su caso, se suma el silencio de las autoridades universitarias, lo que ha llevado a las y los afectados a organizarse a través de redes sociales para construir su propio registro de casos ante la falta de un desglose oficial por parte de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Al ingresar a la plataforma “TU SITIO”, el sistema les despliega un mensaje en rojo en el que se les indica que no cumplen con los requisitos para presentar la evaluación. Esto ocurre a pesar de que, según aseguran, fueron seleccionadas en el concurso de ingreso y sus puntajes se encuentran por encima de los mínimos establecidos para sus carreras. Una de las afectadas, quien solicitó resguardar su identidad, obtuvo 117 aciertos para la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria. Su compañera, quien también pidió el anonimato, fue seleccionada para Nutrición en la FES Zaragoza con 119 aciertos.

Reproducir Una de las afectadas, quien solicitó resguardar su identidad, obtuvo 117 aciertos para la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria.

Ambas sostienen que no registraron incidencias en su prueba en línea previa, jamás fueron convocadas a evaluaciones presenciales en sedes como Tlatelolco y desconocen la razón por la cual la plataforma les impide continuar con el trámite.

“Estamos en este limbo de que queremos hacer examen, pero no nos dejan hacer el examen. Solo queremos hacer el examen y ya”, expresó una de ellas.

Ante el vacío de información sobre el estatus de los cientos de correos de aclaración enviados a la Universidad, las jóvenes explican que a través de grupos digitales y plataformas sociales han identificado que no son las únicas en esta situación. Según sus propios registros, suman más de un centenar de casos detectados en distintas vertientes, entre los que se encuentran aspirantes seleccionados con altos puntajes a quienes el sistema bloquea o jóvenes no seleccionados pero con puntajes superiores a los mínimos históricos de sus carreras que no pueden solicitar la prueba.

Las aspirantes reafirman que no se oponen a repetir la evaluación y que están dispuestas a volver a demostrar sus conocimientos, por lo que exigen una respuesta a las llamadas y mensajes enviados a atención al aspirante. Asimismo, aclararon que decidieron no hacer públicos sus nombres ni números de folio debido a la ola de comentarios de odio, agresiones y amenazas registradas en internet contra quienes alzan la voz sobre el proceso de admisión, aclarando que ante la UNAM han actuado con total transparencia.

Por otra parte, ante los planteamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre considerar opciones como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las jóvenes fueron enfáticas en que esa alternativa no resuelve su meta académica, pues llevan más de un año preparándose exclusivamente para ingresar a la máxima casa de estudios. Por ello, su exigencia concreta ante las autoridades universitarias es que se les asigne una fecha y una hora para presentar el examen de control presencial y defender el lugar que ganaron académicamente.

Excélsior buscó la postura de la Universidad sobre estos casos pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.