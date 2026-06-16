'El Mencho' financió a 'Los Chapitos': García Harfuch revela alianza entre el CJNG y el cártel de Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, apoyó financieramente y con personal a una facción de Los Chapitos.

Desde Palacio Nacional, al participar en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de los avances en materia de seguridad, el funcionario federal dio a conocer aspectos de la alianza que sostuvo en vida Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, luego de que se le preguntó cómo se ha reagrupado el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa, pues principalmente era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del cártel de Sinaloa, específicamente con Los Chapos”, indicó.

Posteriormente, se le pidió puntualizar de qué tipo fue la relación del líder del CJNG con Los Chapitos, al respecto, el secretario puntualizó que fue financiera y de personal.

Omar García Harfuch reveló la alianza que tejió 'El Mencho' con 'Los Chapitos'. Mateo Reyes Arellano

-“¿Qué alcances detectaron que tuvo esa alianza?”, se le consultó.

-"En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa", respondió el funcionario.

-“¿Intercambiaban personas, dinero? ¿Cómo funcionaba esa alianza?”, se insistió.

-"Un refuerzo financiero y de personal de cártel de Jalisco a la facción de cártel de Sinaloa", respondió.

- “¿Eso generó alguna alerta en particular al gobierno?”, se le cuestionó.

"Siempre que hay un reforzamiento o algún tipo alianza criminal genera una alerta que hay que atender", expresó.

Omar García Harfuch señaló que tras el abatimiento de Oseguera Cervantes no continúa dicha alianza, aunque no se puede descartar a futuro.