Farmacéutica mexicana Medix celebra 70 años de evolución

La farmacéutica mexicana Medix cumplió 70 años y señalaron que siguen evolucionando para atender distintos retos de salud.

Señalaron que de construir su historia alrededor de una especialidad, a desarrollar un portafolio más amplio y diverso, capaz de acompañar a los pacientes en distintas etapas y necesidades de salud, Medix está en plena transformación.

“Llegar a 70 años nos permite reconocer todo lo que hemos aprendido, pero también nos invita a preguntarnos qué sigue. Para nosotros, esta trayectoria es un punto de partida para continuar evolucionando y construir una compañía preparada para responder a los retos de salud de hoy y del futuro”, señaló Carlos Abelleyra, CEO de Medix.

Este cambio de rumbo ya muestra resultados. En cerca de tres años, la compañía prácticamente duplicó su tamaño, una meta que originalmente se había planteado a cinco, y al mismo tiempo mejoró su rentabilidad. Esa nueva escala es ahora el punto de partida de su próximo plan de negocio, con el que aspira a crecer al menos en la misma proporción durante los siguientes cinco años.

El crecimiento de Medix actualmente se sostiene sobre cuatro plataformas terapéuticas con un peso equilibrado dentro del negocio: Salud Femenina, Gastroenterología, Salud Metabólica y Alta Especialidad, tanto en RX como en consumo.

Recalcaron que para mantener viva esa renovación, la empresa trazó un calendario de innovación de tres nuevos productos por año durante el próximo lustro, respaldado por nueve moléculas listas para iniciar su proceso de registro y cerca de una veintena de oportunidades más en análisis.

Comentaron que la experiencia acumulada le permite a Medix leer con mayor claridad hacia dónde se mueve la salud en México y concentrar sus esfuerzos en los segmentos donde puede aportar un valor diferenciado y ocupar un lugar protagónico.

“Setenta años representan el esfuerzo de generaciones que han sabido construir, evolucionar y superar grandes adversidades. Hoy vemos un Medix más sólido, más diversificado y, sobre todo, decididamente enfocado en construir el futuro.

“Nuestra responsabilidad es consolidar una institución que trascienda generaciones, con una visión de largo plazo que nos permita seguir innovando, creciendo y contribuyendo a la salud de las y los mexicanos”, de acuerdo con Abraham del Valle, Presidente del Consejo de Administración.

Los directivos señalaron que la mirada de Medix tampoco se limita a México. A más de dos décadas de su llegada a Centroamérica, la compañía busca consolidar su presencia en esa región y analiza nuevos caminos para lograrlo.

Reiteraron que nada de esto sería posible sin su gente. Señalaron que 550 colaboradores de Medix son el centro de una cultura que pone el bienestar, el aprendizaje y el crecimiento profesional al mismo nivel que los objetivos de negocio. Tan solo el año pasado, 49 personas asumieron nuevas responsabilidades dentro de la organización, y en la primera mitad de este año se sumaron 20 promociones más. La compañía apuesta por equipos en los que la trayectoria de sus líderes más experimentados se convierte en impulso para las nuevas generaciones.

Así, la experiencia de siete décadas se convierte en algo más que un legado: es la plataforma desde la cual Medix se prepara para escribir su siguiente capítulo.

“Medix cumple 70 años, pero hoy tiene la energía de una compañía que apenas comienza. Haremos que la compañía construya marcas relevantes, renueve constantemente su portafolio y crezca con una visión de largo plazo. Esa es nuestra manera de trascender”, agregó Abelleyra.