A medio año de asesinato, CCH busca director; aprueban candidatos

A poco más de medio año del asesinato de un estudiante en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó la lista de candidatas y candidatos para ocupar la dirección de este plantel.

El hecho, ocurrido el 22 de septiembre de 2025 al interior de la escuela, generó preocupación en la comunidad universitaria por las condiciones de seguridad.

De acuerdo con la información institucional, ayer, 11 aspirantes integran la lista, todos con trayectoria académica y administrativa dentro de la UNAM.

Entre ellos se encuentran Georgina Balderas Gallardo, José Carlos Delgado Chong, Reynaldo Cruz Contreras, María Eugenia Cornejo Serrato, Rina María Martínez Romero, Samuel Hernández López, Carlos Godínez Fragoso, Beatriz Mónica Pérez Ibarra, Miguel Serrano Vizuet, Carmen Leonor Rojas Zamora y Noé Israel Reyna Méndez.

La designación de la nueva dirección se da en un contexto en el que la comunidad ha planteado la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad y atención al entorno del plantel.

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