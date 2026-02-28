Médicos y enfermeras, la Semar ofrecer estas oportunidades laborales

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) emitió una convocatoria dirigida a profesionistas del sector salud interesados en incorporarse como personal militar naval dentro del Servicio de Sanidad Naval, con el propósito de fortalecer la atención médica en instalaciones y operaciones de la institución.

La dependencia federal informó que el proceso de reclutamiento está dirigido a mujeres y hombres mexicanos que cumplan con el perfil profesional requerido y acrediten los lineamientos establecidos en las directivas administrativas vigentes.

Requisitos

Entre los requisitos generales se establece contar con nacionalidad mexicana, tener al menos 18 años cumplidos, cumplir con parámetros de estatura mínima, 1.63 metros para hombres y 1.55 metros para mujeres, así como mantener un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9.

Con el paso del tiempo, las mujeres han podido incorporarse a las diferentes áreas de la Marina, como a las unidades de infantería o la Escuela Médico Naval. Foto: Especiales.

Los aspirantes deberán aprobar evaluaciones médicas, clínicas y psicométricas, además de no contar con antecedentes penales ni haber sido desertores de las Fuerzas Armadas o integrantes de corporaciones de seguridad pública.

La Semar precisó que exintegrantes de la institución podrán solicitar su reingreso siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde su baja.

Detalles del trámite

Actualmente, en sus diferentes niveles, se están formando 450 cadetes, desde el primero al quinto año. Cuartoscuro

El trámite requiere la presentación, en original y copia, de documentación oficial como título y cédula profesional, acta de nacimiento, identificación vigente, comprobante de domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, currículum vitae, fotografías recientes y firma electrónica vigente. Los documentos deberán entregarse sin alteraciones o enmendaduras.

Las vacantes disponibles contemplan licenciaturas en Enfermería con especialidad en áreas como quirúrgica, neonatal, urgencias, atención a pacientes en estado crítico, salud pública, oncología y nefrología, entre otras. Asimismo, se convoca a médicos cirujanos especialistas en ramas como medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general, pediatría, cardiología, neurología, psiquiatría, traumatología, anestesiología, dermatología, neumología y medicina legal, por mencionar algunas.

La institución subrayó que el procedimiento es estrictamente personal, presencial y gratuito, por lo que no existen gestores o intermediarios autorizados para realizar el trámite.

Las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de reclutamiento ubicadas en Regiones, Zonas y Sectores Navales cercanos a su domicilio. En la Ciudad de México, la atención se brinda en las instalaciones localizadas en calle Virgilio Uribe número 1800, puerta 8, colonia Alianza Popular Revolucionaria, alcaldía Coyoacán.

Para consulta de vacantes y orientación, la Secretaría de Marina habilitó el portal oficial institucional, además de atención telefónica y correo electrónico a través de la Dirección General de Recursos Humanos.

*bb