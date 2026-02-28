Avanzan sólo tres para ser partido; organizaciones superan requisitos

El Instituto Nacional Electoral (INE) cerró anoche el periodo de solicitudes de registro a las organizaciones que buscan convertirse en partido político.

A partir de ahora, el INE deberá verificar que los ciudadanos presentados por las tres agrupaciones políticas no tengan una doble afiliación.

De acuerdo con el instituto, las agrupaciones Somos México, Construyendo Sociedades de Paz y México Tiene Vida, debieron haber afiliado a por lo menos 256 mil 30 ciudadanos y debieron haber hecho 20 asambleas en 20 entidades o 200 en 200 distritos electorales.

El Instituto deberá verificar que las ciudadanas y ciudadanos presentados por la agrupación política nacional u organización como afiliados estén vigentes en el Padrón Electoral y que no exista una doble afiliación entre aquellas que buscan constituirse como partidos políticos y las seis instituciones partidistas que cuentan con registro vigente”, informó el INE.

La organización política de Somos México hizo la solicitud formal de registro como partido político nacional y entregó los documentos que acreditan que cumplió con los requisitos que establece la ley.

Acreditamos la realización de 241 asambleas distritales de las 200 necesarias y más de 340 mil afiliaciones de las 256 mil que se requieren”, declaró el vocero Amado Avendaño.

Detalló que el próximo lunes 2 de marzo realizarán un evento en la explanada del INE para anunciar las cifras finales y los pasos a seguir, y para sostener un encuentro con medios.

Por su parte, la agrupación Que Siga la Democracia reportó haber superado los requisitos establecidos para constituirse como partido político con más de 300 mil afiliaciones y 209 asambleas distritales.

Informaron haber entregado la denominada carta de intención para constituirse como partido político.

Edgar Garza Ancira, presidente nacional de Que Siga la Democracia, afirmó que el cumplimiento y superación de los requisitos representa “una verdadera fiesta democrática de la democrática de los ciudadanos que decidieron organizarse para participar activamente en la vida pública del país”.

Una vez concluido el plazo para la presentación de las solicitudes de registro como partido político nacional, la Secretaría Ejecutiva rendirá un informe el próximo mes de marzo al Consejo General del INE.

cva*