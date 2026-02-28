Embajadas de México en Irán y Medio Oriente hacen llamado urgente a mexicanos

La Embajada de México en Irán informó que las autoridades iraníes cerraron el espacio aéreo hasta nuevo aviso, derivado del actual conflicto en Medio Oriente. Ante esta situación hizo un exhorto urgente a las personas mexicanas que se encuentren en territorio iraní.

Entre otras recomendaciones pidió:

Mantener contacto permanente con su aerolínea para conocer el estatus de sus vuelos.

Comunicarse con la Embajada de México en Irán al teléfono: +98 912 122 4463.

Seguir únicamente información proveniente de fuentes oficiales.

Seguir únicamente información proveniente de fuentes oficiales.

Medio Oriente

En el caso de Jordania, el Centro Nacional para la Gestión de Seguridad y Crisis también ha difundido lineamientos de protección civil ante posibles incidentes.

Teléfonos de emergencia

Las autoridades locales han difundido medidas de protección civil ante la eventual caída de un misil o dron. Las recomendaciones, dijo, son:

Aléjese inmediatamente del área del incidente y mantenga distancia segura.

No se acerque a los fragmentos; podrían contener explosivos o materiales peligrosos.

No toque ni mueva restos del artefacto.

Llame al número de emergencia 911 para informar a las autoridades competentes.

No se congregue en el sitio del incidente.

Evite tomar fotografías o difundir imágenes en redes sociales.

No se deje llevar por rumores; consulte únicamente canales oficiales.

Verifique la seguridad de sus familiares y evite generar pánico.

Utilice el teléfono solo en casos necesarios para evitar congestión en la red.

Estas medidas buscan reducir riesgos a la población civil y permitir que los cuerpos de emergencia actúen con rapidez.

Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos

Por su parte, la Embajada de México en los Emiratos Árabes Unidos emitió un atento aviso ante los ataques registrados en la región. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se recomienda a las y los mexicanos:

Mantenerse en resguardo.

Evitar desplazamientos innecesarios.

Estar atentos a notificaciones oficiales de las autoridades emiratíes.

Seguir indicaciones de protección civil.

Revisar constantemente el estatus de vuelos y evitar viajar a zonas de conflicto.

La representación diplomática indicó que da seguimiento puntual a los acontecimientos, debido a que la situación puede cambiar rápidamente.

El teléfono de emergencias y protección a mexicanos en Emiratos Árabes Unidos es:

+971 50 454 0273

Las diversas representaciones diplomáticas reiteraron la importancia de mantener comunicación directa con las embajadas, evitar zonas de riesgo, informarse exclusivamente a través de canales oficiales, priorizar la seguridad personal y familiar.

*bb