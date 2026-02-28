¿Tu acta tiene errores? Así puedes corregirla en la Ciudad de México

Lo que parece un simple trámite administrativo puede transformarse en una pesadilla legal y de salud si se posterga.

Tal es el caso de Lydia Jazmín, quien actualmente enfrenta una situación desesperada: debido a una discrepancia de nombres en su acta de nacimiento, el IMSS no reconoce legalmente a su madre, impidiendo su registro justo cuando se encuentra en terapia intensiva.

Esta historia resalta la importancia de verificar la exactitud de los documentos de identidad, ya que una corrección que podría tomar dos semanas bajo circunstancias normales, se vuelve una carga angustiante en medio de una crisis.

Lo recomendable es que se corrijan ante el registro civil, ya sea por errores ortográficos o por imprecisiones en los nombres, como en el caso de Lydia.

Mi mamá ahorita está en terapia intensiva y ella requiere ser dada de alta en el IMSS y no puede ser dada de alta porque, en su tiempo de ella, se registró con un nombre y a mí me registró en mi acta con otro nombre… Para el IMSS, ella oficialmente no es mi mamá”, relató Lydia a Excélsior en la fila del registro civil de la Ciudad de México.

Tras 40 minutos, recibió informes. “Tengo que ir a mi delegación a solicitar un acta mía fiel y a de ahí tengo que hacerle la corrección y convertirlo en PDF para que yo pueda subirlo a un correo electrónico, tiene que ser de lunes a viernes y, con base a esto, me dan una cita para que yo pueda venir a hacer esta corrección, más o menos eso va a tardar dos semanas”, aseguró.

Para que usted se ahorre tiempo en sus procesos, aquí se explica el paso a paso de cómo realizar una corrección en el acta de nacimiento en la CDMX, según el portal de la dirección del registro civil.

1. Acudir a la dirección general del registro civil, localizada en la calle de Arcos de Belén 19, en la colonia Doctores. Se trata del único sitio donde se puede realizar el trámite.

2. Presentar el acta de nacimiento que presente el error.

3. Llevar una identificación oficial de la persona que solicita la corrección del acta.

4. Personal del registro civil realizará un cotejo entre el extracto del libro en el que se te registró con el acta de nacimiento que presenta errores.

La revisión establecerá si hubo alguna omisión, adición o cualquier otro error en la captura del acta presentada.

5. Si efectivamente hay errores, se llevará a cabo la corrección del acta solicitada y se expedirá una nueva, sin costo alguno.

Muchos de los servicios de salud, sociales y educativos dependen, en muchas ocasiones, de los documentos oficiales con los datos correctos, por lo que puede corregirlos en el registro civil donde se realizó el registro.

La revisión de nuestros documentos personales es tan importante que no puede quedar para después, debido a que dependemos de ellos para servicios de salud, sociales, educativos y hasta para viajar.

cva*