Ayuda humanitaria de México llega a Cuba; es el segundo cargamento

Dos buques de la Armada de México con casi 1,200 toneladas de ayuda humanitaria arribaron este sábado a Cuba, el segundo cargamento enviado en menos de un mes a la isla sumida en una profunda crisis económica y sometida a fuertes presiones de Estados Unidos.

Los buques Papaloapan y Huasteco, enviados el martes por el gobierno de la izquierdista Claudia Sheinbaum, entraron al puerto de La Habana al amanecer de este sábado, constataron periodistas de la AFP.

Los víveres fueron concentrados en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (Asipona) SRE

23 toneladas de alimentos

La Cancillería mexicana informó que los barcos transportan "1,193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba". La carga incluye 23 toneladas de alimentos donados por civiles mexicanos en el marco de una campaña de apoyo a Cuba.

Este es el segundo envío de ayuda material de México tras el arribo a La Habana el 12 de febrero de unas 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

La semana pasada arribaron a La Habana dos buques mexicanos con más de 814 toneladas de víveres y bienes de primera necesidad Especial

Trump intenta "asfixiar" a la isla

La Habana acusa al presidente estadounidense Donald Trump de intentar "asfixiar" la economía cubana mediante un bloqueo energético de facto que amenaza a los países que suministren petróleo al Estado cubano, aunque Washington autorizó la venta de combustibles a empresas privadas de la isla.

Cuba enfrenta desde hace seis años una profunda crisis marcada por alta inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas, atribuida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía centralizada y el desplome del turismo.

La operación de envíos a Cuba fue coordinada por la Secretaría de Marina, que informó que los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbo SRE

El coordinador de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, advirtió que la crisis humanitaria en la isla "se agrava día a día" y señaló que la situación no responde a una "escasez temporal", sino a un "choque energético más sistémico" que es "el principal factor de multiplicación de los riesgos humanitarios" para la población.

*bb