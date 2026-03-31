Matan a subdirector y tres policías durante emboscada en Escuinapa, Sinaloa

El subdirector operativo y tres elementos de la Policía Municipal perdieron la vida, además, otro agente resultó lesionado al ser emboscados por un comando armado en el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa.

Todos circulaban a bordo de una patrulla por la autopista Mazatlán–Tepic, cuando fueron interceptados y atacados a balazos, a la altura de la comunidad de Tecualilla, confirmaron las autoridades locales.

La unidad en la que viajaban terminó saliendo del camino y adentrándose en una huera de mango, hasta impactarse contra un árbol, donde fueron encontrados por sus compañeros, al recibir el llamado de auxilio.

En el lugar perdieron la vida el subdirector operativo de la corporación, Esteban Gutiérrez Mazariegos, y tres de sus escoltas, quienes recibieron múltiples impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo.

Otro de los escoltas fue trasladado para recibir atención médica especializada en un hospital, donde su estado de salud res reportado como grave, debido a las lesiones.

El jefe policíaco y sus escoltas habían estado presentes en una ceremonia cívica para conmemorar el aniversario luctuoso del general Ángel Flores, donde estuvieron presentes diversas autoridades municipales, y aparentemente, los siguieron para atacarlos.

El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, confirmó que se había tratado de una emboscada, por lo que no tuvieron tiempo de reaccionar, pero ningún otro automovilista resultó lesionado, a pesar de los múltiples disparos en la autopista.

A principios de febrero, hombres armados arrojaron artefactos explosivos a las instalaciones de la Policía Municipal, dejando dos personas lesionadas, y en octubre de 2025, lanzaron una bomba desde un dron, provocando daños materiales en el inmueble.

Además, el 9 de enero del presente año, atacaron a elementos de la Policía Estatal Preventiva cuando circulaban por la carretera Mazatlán-Tepic, lanzando una bomba desde el aire.

JCS