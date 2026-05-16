Fentanilo decomisado por EU en 2026 pudo matar a 100 millones de personas

El Departamento de Seguridad (DHS) informó este sábado que en lo que va del 2026 ha incautado cien millones de dosis letales de fentanilo en la frontera con México.

“Este mes, agentes de la oficina local de CBP en San Diego confiscaron casi 10 libras de fentanilo en polvo. Con esto, la cantidad total de fentanilo ilícito incautado a lo largo de la frontera suroeste en el año fiscal 26 podría haber matado a más de 100 millones de estadounidenses”, informó el DHS en breve comunicado.

La subsecretaria interina Lauren Bis declaró que “ahora que nuestra frontera es segura, es más difícil que nunca para los cárteles, pandillas y otros narcotraficantes traer su veneno a nuestro país. Estas incautaciones han salvado innumerables vidas estadounidenses”.

Dijo que además de las incautaciones de fentanilo, CBP también ha interceptado decenas de miles de libras de otras drogas mortales.

En el año fiscal 2026 –que inició el pasado primero de octubre--, los agentes de CBP incautaron 152.000 libras de metanfetamina, superando todo el año fiscal 2025, y más de 28.000 libras de cocaína, superando el año fiscal 2025 hasta la fecha.

Junto con la información, el DHS publicó una batería de vehículo que en realidad era un contenedor camuflado que contenía un cargamento de fentanilo.