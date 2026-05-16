Tras alarma en refinería Olmeca, Pemex dice que todo está bajo control

Tras las emergencias reportadas el pasado 17 de marzo y 9 de abril de este año dentro de la refinería de Dos Bocas, este sábado se volvieron a prender las alertas en la zona de Tabasco.

La explosión en la Refinería Olmeca dejo un saldo de cinco muertos. Especial

En un comunicado Pemex aseguró que se trató de un breve incendio que se desató en las primeras horas del sábado en la refinería Olmeca, fue controlado rápidamente y ocurrió durante labores de mantenimiento programado, dijo.

Dos Bocas Tabasco

Medios locales reportaron inicialmente el siniestro en las instalaciones ubicadas en Dos Bocas, Tabasco.

Pemex aclaró que surgió una llama en el exterior de un tanque de almacenamiento de residuos de vacío, alrededor de la medianoche, mientras los trabajadores realizaban operaciones de vaciado con vapor y venteo controlado.

Aplicaron protocolos de seguridad

La compañía agregó que el incidente fue controlado de inmediato mediante la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos y que no representó riesgo alguno para el personal, las instalaciones ni la comunidad circundante.

La refinería opera con normalidad y los trabajos de mantenimiento continúan según lo programado, añadió Pemex.

*bb