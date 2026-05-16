El Partido Verde Ecologista de México busca sanciones más severas para combatir la contaminación del agua

Por Humberto Valtierra Salgado

El Partido Verde (PVEM) siempre pensando en la conservación del medio ambiente, impulsa reformas legales para tipificar los delitos que atenten contra el bienestar ambiental, calificándolos como graves y buscando imponer penas severas, como es el caso de la contaminación del agua.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alrededor del 31 por ciento de los sitios de agua subterránea monitoreados en México presentan condiciones de mala calidad o contaminación, cifra que revela la magnitud de un problema que afecta la disponibilidad de agua limpia, compromete la salud pública y deteriora los ecosistemas en diversas regiones del país.

Ante este panorama, el Partido Verde Ecologista de México destaca la urgencia de aprobar una iniciativa que presentó en 2025 para tipificar como delitos graves las infracciones ambientales más severas. En dicha propuesta, se busca endurecer las sanciones y frenar prácticas ilícitas como las descargas ilegales de residuos industriales y químicos, que han contribuido significativamente al deterioro de la calidad del agua; descargas que no solo contaminan ríos, lagos y acuíferos, sino que representan un riesgo directo para la biodiversidad y la población, al exponer a las comunidades a sustancias tóxicas que pueden generar problemas de salud a corto y largo plazo.

El Partido Verde indicó que esta iniciativa que pretende fortalecer el marco legal ambiental, garantizar una aplicación más efectiva de la ley, así como frenar la contaminación del agua ya avanzó en la Cámara de Diputados y continúa su proceso legislativo, lo que representa un paso importante hacia un marco jurídico más estricto en materia de protección ambiental y del agua, recurso esencial para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.