Incendio consume bodega de materiales peligrosos en Torreón

Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron un fuerte incendio durante la noche del viernes en el Parque Industrial Oriente, de Torreón, Coahuila.

Las llamas consumieron en su totalidad una bodega, donde se almacenaban residuos peligrosos.

Cerca de las 23:00 horas, habitantes de las colonias aledañas observaron el fuego, por lo que solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia.

Las autoridades iniciaron las investigaciones respectivas para conocer las causas que originaron el siniestro Foto: Especial

El fuego obligó a todos los cuerpos de emergencia a desplazarse en la zona para realizar labores de control y sofocación.

Los Bomberos solicitaron a la población evitar la zona, por lo que se cerraron los accesos para descartar riesgos a la población.

El fuego fue tan intenso que Bomberos de municipios aledaños acudieron a prestar el auxilio.

Foto: Especial

Luego de varias horas de luchar contra las llamas, el fuego fue controlado durante la madrugada de este sábado, la bodega de la empresa Ecoservicios del Norte, quedó totalmente destruida.

Las autoridades iniciaron las investigaciones respectivas para conocer las causas que originaron el siniestro.

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