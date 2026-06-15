Más de 70 mil personas pidieron asilo en México durante 2025

Durante el año pasado, más de 70 mil 500 personas solicitaron asilo en México en calidad de refugiadas, lo que significó un número ligeramente menor al registrado en 2024 cuando se contabilizaron 80 mil solicitudes, de acuerdo con el Informe de Resultados 2025 de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, “Seamos Hogar para quienes no pueden volver al suyo”.

Las personas beneficiarias con esta protección internacional, que incluye a desplazados internos por casos de violencia, accedieron a protección, empleo, educación y servicios esenciales para reconstruir sus vidas en nuestro país. El mayor número de las 70 mil 500 solicitudes corresponden a originarios de Cuba (49 por ciento), Venezuela (20 por ciento), Haití (13 por ciento) y Honduras (7 por ciento).

La mitad de las peticiones se procesaron en Chiapas y la zona metropolitana del Valle de México concentró cerca del 30 por ciento.

El informe ofrecido por Chiara Cardoletti, Representante de ACNUR en México en la sede de la embajada canadiense en nuestro país, identifica desafíos persistentes para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, como retrasos en los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, necesidades de interpretación para personas no hispanohablantes y barreras que limitan el acceso a la documentación, el empleo formal y los servicios básicos.

Las personas refugiadas y desplazadas siguen demostrando una enorme capacidad para reconstruir sus vidas cuando encuentran protección y oportunidades. Los resultados de este año reflejan el compromiso compartido de autoridades, comunidades, sociedad civil, academia y sector privado para que la integración sea una realidad en México”, señaló.

El documento muestra “un contexto operativo complejo”, marcado por cambios en las dinámicas migratorias regionales y recortes históricos al financiamiento humanitario global.

Frente a estos desafíos, ACNUR fortaleció alianzas estratégicas y prioriza recursos para mantener el acceso a la protección y promover soluciones duraderas para las personas desplazadas por la fuerza”.

La oficina de la ONU recordó que en los casos de desplazamiento interno, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública reportó que, durante 2024, 283 mil 360 hogares se vieron obligados a abandonar su residencia para protegerse de la delincuencia. En este contexto, ACNUR brindó cerca de 15 mil servicios de protección a personas desplazadas internas en distintas regiones del país.

En este marco, el embajador de Canadá, Cameron MacKay, resaltó que México es país de destino, de protección y acogida para miles de personas que huyen de sus naciones de origen por distintas situaciones humanitarias.

Durante el tiempo que abarca este informe se contabilizó a cerca de 100 mil personas refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas internas que recibieron asistencia legal gratuita.

Por otro lado, 240 empresas colaboraron con ACNUR para promover la inclusión laboral de personas refugiadas y para lograr su inclusión financiera se abrieron más de 13 mil cuentas bancarias.

De igual forma, más de mil 800 mujeres y niñas sobrevivientes de violencia recibieron asistencia especializada.

El Informe “Seamos Hogar para quienes no pueden volver al suyo” recoge historias de personas refugiadas y desplazadas internas que han encontrado protección, estabilidad y nuevas oportunidades en México. “Sus experiencias muestran que, cuando existen condiciones adecuadas para la integración, las personas desplazadas contribuyen activamente al desarrollo económico, social y cultural de las comunidades que las reciben”.