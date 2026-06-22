Más de 250 mil alumnos en Zacatecas regresan a clases... hasta el miércoles

La dirigencia de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció este lunes que el próximo miércoles se reanudarán las actividades académicas en las escuelas de educación básica del estado.

Con esta decisión, más de 250 mil estudiantes regresarán a las aulas después de tres semanas de paro total que mantuvo cerradas alrededor de 3 mil escuelas de nivel básico, lo que representa poco más de la mitad de los planteles públicos en Zacatecas.

El ciclo escolar acumula ya más de 50 días sin clases debido a diversas manifestaciones, según datos de las autoridades educativa. Los maestros reconocieron que no existe un plan formal y unificado para recuperar los contenidos académicos perdidos, así lo expresó Filiberto Fraustro Orozco, secretario de la sección 34 del SNTE en Zacatecas.

“Una estrategia así unificada como tal no la hay pero yo siempre voy a resaltar el compromiso de nuestros compañeros maestros porque buscan que su colectivo, en su centro de trabajo si resarcir el tiempo que no se estuvo en clases”.

Filiberto Fraustro Orozco, secretario de la sección 34 del SNTE en Zacatecas. Omar Hernández

Cada escuela definirá sus propias acciones para mitigar el rezago educativo. Por lo pronto, este viernes, día considerado no laboral según el calendario oficial, la mayoría de las escuelas impartirán clases con el fin de recuperar tiempo perdido.

“No es día de clase para los estudiantes de acuerdo al calendario pero ellos lo van a hacer, ellos van a trabajar en ese intento de resarcir, habrá otros compañeros sobre todo quienes laboran en escuelas multigrado, en escuelas del medio rural que van a extender un poco su jornada laboral, media hora, una hora, día con día para estar recuperando el tiempo que no se trabajó”, agregó Fraustro Orozco.

Los maestros se mostraron listos para el retorno a las actividades. Desde la semana pasada levantaron el plantón que mantenían frente a Palacio de Gobierno en la capital del estado.