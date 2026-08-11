Examen de control de la UNAM provocaría caída inédita en los puntajes de ingreso

El examen de control presencial de la UNAM podría provocar un cambio inédito en los puntajes de ingreso de algunas de las carreras más demandadas: los mínimos históricos que durante años han definido quién obtiene un lugar podrían caer de manera significativa cuando los aspirantes vuelvan a ser evaluados.

Un nuevo análisis estadístico del actuario Arturo Erdély estima que en Químico Farmacéutico-Biológica (QFB), en la Facultad de Química de Ciudad Universitaria, el puntaje necesario para ocupar los 60 lugares disponibles podría ubicarse alrededor de los 90 aciertos, frente a los 104 que constituyen el mínimo histórico utilizado como referencia.

La estimación se suma al escenario planteado previamente para Médico Cirujano en Ciudad Universitaria, donde el mismo análisis estadístico ubicó una posible caída del mínimo histórico de 111 aciertos a un rango de entre 95 y 101, dependiendo de cómo se comporten los resultados del examen de control presencial.

En ambos casos, el punto de partida es el mismo: la distribución de resultados del examen de admisión en línea de 2026 se apartó de manera significativa del comportamiento observado en años anteriores y la Universidad Nacional decidió someter a una nueva evaluación presencial a los aspirantes que alcanzaron, por carrera y plantel, los umbrales históricos más bajos.

El nuevo ejercicio sobre QFB permite dimensionar lo que podría ocurrir con los cortes de ingreso si una parte importante de quienes obtuvieron puntuaciones elevadas en línea obtiene resultados sustancialmente menores en la evaluación presencial.

Para esta carrera fueron convocados 331 aspirantes, todos con 104 aciertos o más. El modelo de Erdély estima que alrededor de 91.7 por ciento de ellos —unos 304— corresponderían al componente estadísticamente atípico de la distribución de resultados de 2026, mientras que sólo unos 27 tendrían un comportamiento compatible con el patrón histórico.