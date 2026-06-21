Estados donde hace paros la CNTE registran mayor deserción escolar en primaria

Aun cuando el Artículo Tercero Constitucional establece que “el Estado priorice el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”, los continuos paros y movilizaciones de la CNTE atentan contra ese derecho fundamental.

La última huelga de la CNTE afectó los derechos de 1.4 millones de menores para acudir a los salones de clase en cinco estados, atentando contra el mandato de 11 artículos, tanto de la Constitución como de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El último paro magisterial de junio, último mes del ciclo escolar 2025-2026, dejó sin clases, por más de tres semanas a cerca de millón y medio de estudiantes, de los cuales 730 mil fueron niños de Oaxaca, 260 mil de Chiapas, 220 mil de Zacatecas, 117 mil de Guerrero y 54 mil de Michoacán.

Paradójicamente, estas entidades, donde la CNTE tiene el control magisterial, registran la mayor deserción de estudiantes de Primaria, de acuerdo con Tasa de Abandono Escolar por Entidad Federativa Según Nivel Educativo del INEGI, con datos hasta 2024.

Así, mientras el promedio nacional de abandono escolar en el nivel primaria se ubica en 0.6 por ciento, Michoacán llega al 2.2; Guerrero se ubica en 1.7: Zacatecas y Oaxaca, ambos en 1.2, mientras que Chiapas registra 0.8 por ciento de deserción escolar.

De estas entidades, cuyo magisterio es liderado por la CNTE, o en el caso de Guerrero, por la CETEG, solo Chiapas es el estado que tiene un estándar de abandono de las aulas similar al del resto de las entidades de la república.

Por el contrario, los estados cuya deserción escolar se ubica en cifras negativas, es decir, donde son más los niños que se reincorporan a las aulas, que quienes las abandonan son: Yucatán, con -3.8 por ciento; Quintana Roo, -0.4; Nuevo León, -0.2; Colima y Querétaro con -0.1.

Entidades que mantienen una deserción escolar similar al promedio nacional o incluso menor son la Ciudad de México con 0.7 por ciento; Jalisco, 0.6 por ciento; Chihuahua 0.2 por ciento y Coahuila con 0.1 por ciento, entre otros.

El último paro magisterial de junio, último mes del ciclo escolar 2025-2026, dejó sin clases, por más de tres semanas a cerca de millón y medio de estudiantes. Cuartoscuro

Derecho a la educación

El último paro magisterial promovido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cerró cerca de 20 mil escuelas, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, con la consecuente ausencia de cerca de 1.4 millones de menores a clases.

La Ley General de Educación, es la norma reglamentaria del Artículo Tercero Constitucional, que garantiza el derecho a la educación para los menores de edad, acorde con los tratados internacionales firmados por México.

Sin embargo, la CNTE atentaría contra, al menos ocho artículos de esta norma: 1, 4, 7, 10, 22, 61, 89 y 98, al cerrar todos los años escuelas, con el objeto de obtener bonos económicos y beneficios laborales.

Por lo que respecta a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los artículos 57 y 58 estarían siendo trastocados por los paros magisteriales, privando a los pequeños de un derecho fundamental que es el acceso a los salones de clase.

Por ejemplo, el Artículo 57 de esta última norma establece el derecho directo a una educación de calidad, accesible, inclusiva y con enfoque de derechos humanos, prohibiendo cualquier medida disciplinaria que vulnere su dignidad.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma”, añade este último artículo.

Un total de 730 mil estudiantes sin clases fueron niños de Oaxaca, 260 mil de Chiapas, 220 mil de Zacatecas, 117 mil de Guerrero y 54 mil de Michoacán. Cuartoscuro

Bonos para abrir escuelas

Entre los logros obtenidos por los agremiados a la CNTE para que levantaran el plantón que mantuvieron por más de tres semanas en el Zócalo de la Ciudad de México, estuvieron, de acuerdo con versiones de los propios agremiados, una cifra 800 millones de pesos en apoyo a la Sección 22 de Oaxaca, similar a la negociada un año atrás.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) espera un apoyo similar y para ello se reunirán el lunes en Chilpancingo con el gobierno de la entidad.

Por su parte, la Sección 9 de la CNTE, correspondiente a la Ciudad de México, está en espera de un acuerdo similar, mientras que la Sección 7 de Chiapas instaló, el viernes pasado, una mesa de diálogo permanente en la Ciudad de México con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en la que continuarán pláticas ahora en Tuxtla Gutiérrez.