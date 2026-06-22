Los 800 mdp fueron para educación en Oaxaca, no para la CNTE: Sheinbaum

Los 800 millones que se entregaron al sector educativo de Oaxaca se usarán para mejorar las condiciones de escuelas y la contratación de profesores, y no fueron entregados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El sábado pasado, el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, anunció que tras las negociaciones con la CNTE se acordó la entrega de 800 millones de pesos para el sector educativo en Oaxaca, y la CNTE decidió retirar su campamento del Centro Histórico de la Ciudad de México.

“A ver, lo primero es que no se da ese dinero a la gente, al sindicato, nunca. Las secciones sindicales por contrato colectivo tienen todas, no solamente los maestros, algún recurso que se da para la operación de los sindicatos.

“Pero esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la gente, nada. Es para la educación de las niñas y los niños en Oaxaca”, puntualizó Sheinbaum.

La presidenta dijo que los recursos fueron entregados al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y se emplearán para la contratación de profesores y en mejoras en escuelas de la entidad.

“¿En qué se traduce? En mayor número de plazas para maestros, que hoy, por ejemplo, alguna región de Oaxaca que no tenga todas las plazas de maestros, pues van dirigidas ahí en coordinación con la mesa tripartita; mejoras para las escuelas.

“Está equivocada esta idea de que este recurso va para el sindicato, eso es falso, va para mejorar la educación en Oaxaca, para las niñas y los niños de Oaxaca”, expuso la titular del Ejecutivo.