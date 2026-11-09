Martha Lugo: transformar el dolor para volver a abrazar la vida

Hubo un momento en que Martha Elizabeth Lugo Hernández pensó que su vida no tenía valía. Tenía alrededor de 32 o 33 años y sentía que las experiencias dolorosas que había acumulado no la llevaban a ninguna parte. No encontraba una explicación para lo que había vivido, ni entendía hacia dónde la conducía su historia.

Navegaba el dolor.

Hoy, años después, habla de aquella mujer con una mirada distinta. No porque haya borrado lo ocurrido ni porque el dolor haya desaparecido, sino porque encontró otra manera de relacionarse con su pasado.

Llegué a pensar de mí que mi vida no tenía valía. Llegué a pensar de mí que me habían sucedido tantas cosas tan frustrantes, tan dolorosas y que no entendía hacia dónde este camino me estaba llevando”, recuerda, en conversación con Excélsior digital.

La maternidad a temprana edad, el divorcio de sus padres, el abuso sexual que sufrió, las dificultades matrimoniales, la pérdida de bebés y los problemas económicos formaron parte de una historia que durante mucho tiempo le resultó difícil comprender.

La acumulación de esas experiencias la llevó a buscar respuestas. Alrededor de los 36 años comenzó un camino espiritual y de conocimiento personal que, dice, le permitió descubrir que podía mirarse desde otro lugar.

Hay posibilidades de verme diferente”, entendió. A partir de entonces comenzó un proceso que lleva cerca de 18 años y que no describe como una transformación terminada, sino como un aprendizaje constante.

Para ella, ese cambio no significó dejar atrás cada episodio como si nunca hubiera ocurrido. Se trató de aprender a observarlo sin permitir que ocupara todo el espacio de su identidad. Con el tiempo, dice, pudo encontrar enseñanzas incluso en situaciones que antes sólo le provocaban frustración y tristeza. Esa nueva mirada también modificó la manera en que se relaciona consigo misma y con quienes la rodean.

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Esa reflexión dio origen a "La mente que aprendió a doler. Cómo sanar lo que el cerebro guarda y el alma elige sostener", libro publicado por WAS Editorial en el que combina episodios de su vida con reflexiones sobre comportamiento, neurocoaching y espiritualidad cristiana.

La decisión más difícil

Entre las experiencias que aborda en sus páginas hay una que recuerda como uno de los momentos más duros de su vida: la amputación de la pierna izquierda de su esposo.

Para Martha, él era su Superman. Había sido jugador de futbol americano y representaba una figura de fortaleza. Por eso, enfrentar la posibilidad de perder una parte de su cuerpo y asumir que su vida cotidiana cambiaría para siempre, fue un fortísimo golpe emocional. Demoledor.

La situación se complicó durante una intervención quirúrgica. Inicialmente, la expectativa era que los médicos retiraran únicamente el pie; sin embargo, al abrir, encontraron que la infección había avanzado por encima de la rodilla. También existía el temor de que hubiera alcanzado el hueso.

El médico la llamó para explicarle que la única posibilidad de salvarle la vida era realizar una amputación transfemoral, 15 centímetros por encima de la rodilla.

Martha tuvo que autorizarla.

Encontrarme ante la decisión más dura que he tomado en mi existencia, que es autorizar que le corten la pierna izquierda”, relata.

En medio del quirófano, mientras enfrentaba el miedo y la incertidumbre, encontró en su fe por Dios un punto de apoyo. Recuerda que pensó que cada quien debía hacer lo que le correspondía: el médico su trabajo y ella tomar la decisión que podía salvar a su esposo.

La amputación cambió la vida de ambos. Él utiliza una prótesis desde hace más de dos años, pero todavía hay actividades que la familia evita por seguridad. Martha reconoce que el proceso sigue siendo difícil y que incluso hoy conserva sentimientos relacionados con aquella experiencia.

La transformación no se limitó al momento de la operación. También implicó aprender a convivir con una nueva realidad, reconocer las limitaciones que aparecieron y acompañar a su esposo en la adaptación a la prótesis. Actividades que antes parecían sencillas ahora requieren precauciones. Para Martha, ese cambio significó comprender que el amor también se expresa en el cuidado cotidiano y en la capacidad de permanecer junto a alguien cuando su vida toma un rumbo inesperado.

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No presenta ese episodio como una prueba superada sin consecuencias. Lo cuenta como una vivencia que modificó su manera de entender el amor, el acompañamiento y la fortaleza.

También por eso considera que su libro puede hablarle no sólo a quien atraviesa una pérdida, sino a quien acompaña a una persona que vive una situación límite.

Aprender a mirarse de otra manera

A lo largo de su trayectoria, Martha se desarrolló en la administración de ventas y los proyectos del sector automotriz. En 2009 comenzó a formarse como asesora de imagen personal y, en 2021, se certificó como neurocoach.

En paralelo, profundizó durante años en su formación espiritual, incluido el estudio de la Biblia y de "Un curso de milagros". Esas perspectivas confluyen en el libro, que propone observar la relación entre pensamientos, emociones y comportamientos.

Su planteamiento parte de una idea: las experiencias difíciles pueden influir en la forma en que una persona se percibe y se relaciona con los demás, pero no tienen por qué definirla para siempre.

La mente aprende, pero aprende desde el dolor”, explica.

Para Martha, el cambio comienza cuando alguien reconoce aquello que carga y se permite interpretar su historia desde una perspectiva distinta. No se trata de negar lo ocurrido, sino de dejar de mirarse únicamente a través de esas experiencias.

En ese proceso, asegura, el amor propio ha sido uno de sus principales aprendizajes. Habla de aprender a abrazarse, contenerse y reconocerse como alguien que merece cuidado.

Creo que una de las principales cosas que me han traído aquí es el amor a mí mismo”, dice durante la conversación.

A ese reconocimiento suma otro aprendizaje: entender que no tiene que convertirse permanentemente en una versión mejor de sí misma para merecer amor o tranquilidad. Durante mucho tiempo, cuenta, creyó que no estaba haciendo bien las cosas y que debía exigirse más. Ahora considera que aceptarse también implica reconocer el valor propio en medio de los procesos que todavía no se han resuelto.

Su intención es compartir esa experiencia con personas que atraviesan momentos distintos: quienes han sufrido abuso sexual, quienes enfrentan pérdidas económicas o familiares, quienes viven cambios profundos en sus relaciones y también quienes acompañan a un ser querido durante una enfermedad.

No busca ofrecer una fórmula única. Su deseo, explica, es que cada lector encuentre elementos para comenzar a revisar su propia historia.

El abrazo que habría querido recibir

Cuando se le pregunta qué le diría a la joven que fue, particularmente a aquella que vivió el abuso sexual, Martha no responde con una lección ni con una frase sobre fortaleza.

Dice que primero la abrazaría.

Primero me abrazaría, primero me abrazaría muchísimo. Yo creo que en mi vida fue algo que me faltó. En mi casa no tuve eso, el abrazo, la contención”, cuenta.

Después le diría que lo que vivió fue doloroso y triste, pero que no la hacía menos ni determinaba su valor. También le hablaría del amor que podía entregar a otras personas y de la manera en que aquella experiencia influyó en su decisión de cuidar a su propia hija.

La respuesta resume una parte central de su libro: la posibilidad de mirar el pasado sin reducir la identidad a lo que ocurrió.

Martha reconoce que escribir sobre su familia y sobre personas que la lastimaron también le produjo temor. Le preocupaba que su relato pudiera herir a alguien, pero decidió compartirlo porque considera que una experiencia personal puede ayudar a otra persona a encontrar una salida.

Quedarnos con nuestra vivencia a veces resulta un poco egoísta, porque no sabemos en qué punto se encuentra alguien más para decir: ‘Si ya pudo, yo puedo salir adelante’”, reflexiona.

La decisión de publicar también significó exponerse. En sus páginas aparecen episodios personales y personas cercanas, por lo que tuvo dudas sobre las consecuencias de contar su historia. Sin embargo, al revisar el manuscrito terminado, encontró en él una razón para vencer ese temor: la posibilidad de que alguien se reconociera en sus palabras y descubriera que no está solo frente a lo que vive.

Hoy, no asegura haber aprendido todo ni plantea que el dolor desaparezca por tomar una decisión. Habla de un proceso que continúa y de la posibilidad de seguir acompañando a otras personas desde su experiencia como neurocoach.

Si alguien termina de leer "La mente que aprendió a doler", le gustaría que al día siguiente comenzara a cuestionar aquello que lleva demasiado tiempo cargando.

Me encantaría que el día de mañana tú empezaras ese momento de transformación, que tomaras la decisión de decir: esto ya no vale la pena cargarlo y a partir de hoy soy alguien diferente”, expresa.

Quizá por eso, al imaginar qué le diría a la mujer que fue, no comienza por explicarle cómo cambiar su vida. Comienza por darle el abrazo que en algún entonces tanto necesitaba.