Mario Delgado supervisa obras de gran impacto educativo en Baja California

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, supervisaron en Tijuana, la segunda etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya cuenta con una matrícula activa de mil 125 estudiantes, así como el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 290.

El encargado de la política educativa del país, destacó que estos nuevos centros escolares beneficiarán a más de cuatro mil 100 jovenes de bachillerato y educación superior de la entidad.

Mario Delgado, indicó que el crecimiento de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, representa una inversión de 433.95 millones de pesos, para construir aulas adicionales, laboratorios de vanguardia, biblioteca especializada, cafetería y canchas deportivas de usos múltiples.

Explicó que esta institución contará con 11 carreras en diferentes campos de conocimiento como: Ingeniería y Tecnología, Administración, Negocios y Finanzas, Derecho, Seguridad y Justicia, Humanidades, Comunicación y Cultura, Ciencia Sociales y Relaciones Internacionales, así como Turismo y Servicios.

Mario Delgado y Marina del Pilar supervisaron la segunda etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tijuana. Especial

Detalló que, por su parte, la inversión en el nuevo CBTIS, es de 66.5 millones de pesos, y fortalecerá el talento de los jóvenes con carreras en inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y semiconductores.

El titular de la SEP subrayó que, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, la educación es una prioridad nacional, porque ampliar la infraestructura y acercarla a las comunidades significa abrir oportunidades reales, reducir desigualdades y asegurar que nadie se quede sin estudiar.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con autoridades estales para construir una preparatoria en el municipio de Tijuana pensada para los estudiantes que antes no tenían una escuela cerca, por lo que es una obra estratégica que cambia vidas al ofrecer formación técnica vinculada con inteligencia artificial, robótica y semiconductores, áreas clave para el futuro productivo del país.

En su oportunidad, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó que se cumplió la meta de acercar la preparatoria a las casas de los jóvenes, una decisión planeada con visión estratégica para que estudien disciplinas que hoy mueven al mundo y colocan al estado en el centro de la innovación tecnológica.

Resaltó que la formación en semiconductores, inteligencia artificial y robótica responde a la demanda de empresas globales que voltean a ver a Baja California por su talento, y que esta política educativa fortalece la competitividad regional y la atracción de inversiones.