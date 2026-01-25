Mario Delgado: Avanza consolidación del Bachillerato Nacional al aumentar 5.8 puntos porcentuales en la cobertura en el país

La cobertura del Bachillerato Nacional en México alcanzó 80.6 por ciento en el ciclo escolar 2024–2025, el nivel más alto registrado en la historia reciente del país, lo que representa un incremento de 5.8 puntos porcentuales respecto al ciclo 2015–2016, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la Secretaría de Educación Pública señaló que este avance confirma una tendencia sostenida de ampliación del derecho a la educación media superior y el fortalecimiento del Bachillerato Nacional

Durante el ciclo escolar 2024–2025, la matrícula en bachillerato alcanzó cerca de 5.5 millones de estudiantes, frente a los 5.3 millones registrados en el ciclo 2020–2021, marcado por la pandemia, lo que representa un crecimiento de 2.6 por ciento en los últimos cinco años.

Este aumento, destacó, refleja una mayor capacidad de atención del sistema educativo y la confianza de las familias mexicanas en las instituciones públicas.

Delgado Carrillo detalló que 93 por ciento del estudiantado cursa el bachillerato en modalidad escolarizada, distribuido en 17 mil 798 planteles a nivel nacional y atendido por más de 423 mil docentes, lo que evidencia la fortaleza de la infraestructura educativa y el trabajo cotidiano del magisterio.

Por tipo de formación, 65 por ciento de la matrícula corresponde al bachillerato general y 35 por ciento al bachillerato tecnológico, una combinación que permite atender distintos proyectos de vida y responder a las necesidades académicas, productivas y sociales del país.

En materia de apoyos sociales, el secretario recordó que 4 millones 94 mil 419 estudiantes de bachillerato reciben la Beca Universal Benito Juárez, con una inversión social superior a 40 mil 131 millones de pesos.

Además, mediante el programa La Escuela es Nuestra, con una inversión social de 4 mil 556 millones de pesos, se atenderán 6 mil 62 planteles de bachillerato, con el objetivo de alcanzar la cobertura total de los planteles del país entre 2025 y 2026.

Por otra parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, destacó que en materia de acceso el indicador de absorción en bachillerato se mantiene por arriba del 100 por ciento, lo que demuestra la capacidad del sistema para incorporar a estudiantes que concluyeron la secundaria en ciclos anteriores y que hoy encuentran nuevas oportunidades para continuar sus estudios.

La funcionaria subrayó que estos resultados son fruto de las políticas públicas orientadas a ampliar el acceso, fortalecer el programa de la Beca Universal Benito Juárez y consolidar a las instituciones educativas, colocando a las y los jóvenes en el centro de la transformación educativa del país.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública reiteró que el Bachillerato Nacional es una etapa estratégica para el desarrollo personal y social de las juventudes mexicanas, y aseguró que el Gobierno de México continuará fortaleciendo este nivel educativo para garantizar que cada vez más estudiantes tengan un lugar asegurado y mejores condiciones para construir su futuro.