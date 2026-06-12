Rex se integra a vigilancia de red hidráulica de Saltillo para detectar fugas

La empresa municipal Aguas de Saltillo (Agsal) incorporó a un nuevo binomio canino detector de fugas ocultas, que se suma a las labores del organismo para fortalecer el cuidado del agua y mejorar la eficiencia en la detección de pérdidas no visibles en la red hidráulica de la capital de Coahuila.

El director general de Agsal, Iván José Vicente García, destacó que esta estrategia ha permitido obtener resultados importantes para localizar fugas.

La incorporación de Rex nos permitirá detectar fugas más rápido, recuperar más agua y fortalecer las acciones que realizamos para hacer un uso más eficiente de este recurso”, señaló Iván José Vicente García.

Durante el primer año de operación de Manchas se detectaron más de mil 750 fugas ocultas Foto: Alma Gudiño | Excélsior

Recordó que en 2025 Aguas de Saltillo marcó un precedente a nivel nacional con la incorporación de Manchas, el primer perro detector de fugas ocultas del organismo, cuyo trabajo permitió localizar más de mil 750 fugas no visibles durante su primer año de operación.

Con la llegada de Rex, Agsal contará ahora con dos binomios caninos especializados, lo que permitirá ampliar la cobertura de búsqueda en distintos sectores de la ciudad, agilizar los tiempos de atención y fortalecer la capacidad de respuesta del organismo.

Rex fue entrenado para detectar la presencia de cloro en el agua mediante su desarrollado sentido del olfato, capacidad que le permite localizar fugas incluso a más de dos metros de profundidad y en diferentes tipos de superficie.

Durante el primer año de operación de Manchas se detectaron más de mil 750 fugas ocultas Foto: Alma Gudiño | Excélsior

El nuevo ejemplar trabajará junto a su guía Willy y se integrará a las labores que actualmente realizan Mariana y Manchas, permitiendo operar de manera simultánea en diversos puntos de Saltillo.

Durante el primer año de operación de Manchas se detectaron más de mil 750 fugas ocultas, evitando pérdidas importantes de agua potable. Con la incorporación de Rex, Agsal fortalece sus acciones para recuperar más agua, optimizar los servicios y seguir contribuyendo al cuidado de este recurso vital.