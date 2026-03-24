Caso Colosio: Sheinbaum rechaza indultar a Mario Aburto; "es un asunto de Estado"

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato presidencial del PRI en 1994 en relación a un posible indulto de su parte para responsable confeso del asesinato, Mario Aburto.

Al respecto, la mandataria dejó en claro que se trata de un asunto de Estado que no puede resolverse con un indulto, lo anterior, derivado de las declaraciones del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial.

El asesinato de Colosio es un asunto de Estado por cómo ocurrió, es un candidato a la presidencia que fue asesinado. No es un asunto de indulto presidencial”, enfatizó.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado dejó en claro que su gobierno siempre va ser solidario con las víctimas, y lamentó que el ahora senador de Movimiento Ciudadano, Colosio Riojas haya crecido con la ausencia de sus padres.

Sobre las posibles intenciones del emecista para contender por la gubernatura de Sonora, la primera presidenta del país indicó que se le hizo extraño que él siendo legislador por Nuevo León, tenga intenciones políticas en Sonora.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato presidencial del PRI ocurrió en 1994. Cuartoscuro

¿Qué dijo Colosio Riojas sobre Mario Aburto?

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum considerar el indulto para Mario Aburto, responsable del asesinato de su padre.

La propuesta, la planteó en su momento en el marco de una entrevista con el fin de dar un cierre definitivo a uno de los casos más emblemáticos de la historia política del país por tratarse de un candidato a dirigir el país donde todos los número estaban a su favor.

Colosio Riojas explicó que su solicitud no tiene como objetivo reabrir el caso ni generar una nueva polémica, sino evitar que el magnicidio continúe siendo utilizado con fines políticos.

No es la primera vez que Colosio Riojas pide el indulto

El 29 de enero de 2024, fue la primera vez que Luis Donaldo Colosio Riojas pidió este beneficio al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que el caso ha estado "muy manoseado", por lo cual pide que se le dé carpetazo final.

En aquella ocasión el político radicado en Nuevo León, apeló a la compasión del mandatario originario de Tabasco para que de esta forma tanto su familia como México ya sanara ese episodio que año con año se sigue recordando y lastimando.

Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum considerar el indulto para Mario Aburto. Cuartoscuro

¿Qué es el indulto presidencial y cómo funciona en México?

El indulto presidencial es una facultad constitucional del jefe de Estado (Poder Ejecutivo) para perdonar, reducir o conmutar la pena impuesta a una persona sentenciada por delitos federales. Es un acto de gracia que extingue la responsabilidad penal, permitiendo al beneficiario evitar el castigo, aunque generalmente no borra el antecedente delictivo.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Artículo 89, se indican las facultades y obligaciones del Presidente, entre ellas "conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales", según la Fracción XIV.

Ahora bien para que se otorgue el indulto, la persona sentenciada no debe ser alguien que haya cometido delitos como contra la salud, violación e incluso delitos de genocidio, sabotaje, terrorismo, espionaje, tortura, trata de personas y "todo aquel delito que lleva a cabo un dolo malicioso".

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