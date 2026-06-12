Dirigente de Morena se reúne con aspirantes a la gubernatura de Guerrero

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se reunió este viernes con nueve de los aspirantes a la candidatura del partido por la gubernatura de Guerrero.

La líder morenista se reunió con las y los aspirantes en el salón del Hotel Princess, en la Zona Diamante de Acapulco.

Ahí estuvieron el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda; la exconsejera Jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; la senadora Beatriz Mojica Morga; el diputado local, Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros; el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro), Javier Saldaña Almazán.

En el encuentro participaron también la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, y la presidenta de la Comisión de Honor y Justicia Partidaria, Iris Mariana Rodríguez.

La dirigente nacional de Morena destacó a través de sus redes sociales que son “un movimiento unido y organizado, comprometido con la defensa de la Transformación, la soberanía nacional y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”.