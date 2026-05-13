Wellgistics Health anuncia colaboración piloto MSO con Kare PharmTech para el mercado estadounidense

Wellgistics Health, Inc. (NASDAQ:WGRX) ("Wellgistics" o la "Compañía"), una empresa líder en tecnología sanitaria y distribución farmacéutica, anunció hoy una colaboración piloto con Kare PharmTech y Kare Clinicals integrando su infraestructura MSO para apoyar servicios de gestión de cuidados crónicos ("CCM") y monitorización remota de pacientes ("RPM") en las consultas de proveedores participantes. Según informes de terceros del sector, el mercado estadounidense de RPM asciende actualmente a 14.000 millones de dólares y se espera que alcance aproximadamente los 29.000 millones de dólares para 2030, lo que representa una CAGR del 12,6 %, a medida que los proveedores sanitarios continúan cambiando hacia modelos de atención basados en el valor y en el hogar.

El programa piloto incluye actualmente múltiples consultas de proveedores, con Kare Clinicals MSO actuando como proveedor de facturación en nombre de las consultas participantes y de los proveedores que prestan los servicios. La iniciativa está diseñada para apoyar la participación del paciente, la coordinación de la atención y los programas de monitorización longitudinal a través de flujos de trabajo escalables habilitados por operaciones y tecnología. Se espera que todos los servicios de CCM y RPM sean prestados y facturados por proveedores debidamente autorizados y entidades participantes de conformidad con las leyes sanitarias federales y estatales aplicables, los requisitos de reembolso y las normas de los programas de pagadores.

Las compañías indicaron que la infraestructura piloto ya ha generado más de 1.500 reclamaciones y está destinada a servir como base para esfuerzos de expansión más amplios dirigidos aproximadamente a proveedores adicionales con el tiempo. Como parte de la colaboración, Wellgistics Health tiene la intención de aprovechar su red de más de 6.500 farmacias independientes para ayudar a identificar y apoyar a pacientes elegibles que puedan beneficiarse de los servicios de CCM y RPM. Las farmacias participantes dentro de la Wellgistics Pharmacy Network también pueden tener oportunidades de participar en iniciativas de implicación clínica asociadas al programa.

Prashant Patel, presidente y CEO de Wellgistics Health, Inc., declaró: "Creemos que la convergencia de la implicación de las farmacias, la conectividad de los proveedores y la coordinación de la atención habilitada por tecnología representa una oportunidad significativa para mejorar los resultados de los pacientes al tiempo que se crean nuevas oportunidades económicas para las farmacias independientes. A través de esta colaboración piloto con Kare PharmTech, estamos estableciendo una infraestructura diseñada para apoyar modelos escalables de participación del paciente en programas de gestión de cuidados crónicos y monitorización remota de pacientes".

Mital Panera, fundador y director ejecutivo de Kare PharmTech, añadió: "Nuestro enfoque ha sido construir una plataforma MSO operativamente eficiente capaz de apoyar a los proveedores con la coordinación de la atención y los flujos de trabajo de reembolso. Al colaborar con Wellgistics Health y su red de farmacias, creemos que podemos ampliar aún más la participación de los pacientes, mejorar la continuidad de la atención y crear un marco escalable para el crecimiento futuro de los proveedores".

Las compañías señalaron que el programa piloto sigue sujeto a un desarrollo operativo continuo, la participación de proveedores y consideraciones de cumplimiento normativo a medida que continúan los esfuerzos de expansión.