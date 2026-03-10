Marina localiza y destruye sembradíos con más de 43 mil plantas de mariguana en Durango

Elementos de la Secretaría de Marina informaron que más de 43 mil plantas de marihuana fueron localizadas, erradicadas e incineradas durante un operativo conjunto realizado en el municipio de Tamazula, como parte de las acciones federales para combatir la producción de drogas en el país.

De acuerdo con el reporte oficial difundido el 10 de marzo de 2026, personal naval de la Armada de México, a través de la Octava Zona Naval, actuó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República para ubicar dos plantíos clandestinos en las inmediaciones del poblado de Chapotán.

Las autoridades señalaron que la operación forma parte de los esfuerzos institucionales para debilitar las estructuras de producción y distribución de drogas, además de reforzar el mantenimiento del Estado de derecho en zonas serranas del país.

Primer sembradío superaba las 23 mil plantas

El primer plantío detectado por las fuerzas de seguridad se encontraba en una superficie aproximada de 3 mil 920 metros cuadrados, donde el personal naval localizó alrededor de 23 mil 520 plantas de marihuana.

Según el informe oficial, el peso estimado de la droga asegurada en este terreno supera los 7 mil 056 kilogramos, lo que lo convierte en el punto de mayor volumen localizado durante el operativo.

Las autoridades indicaron que tras la localización del sembradío se procedió a su erradicación inmediata, siguiendo los protocolos establecidos para la destrucción de cultivos ilícitos.

El primer plantío detectado por las fuerzas de seguridad se encontraba en una superficie aproximada de 3 mil 920 metros cuadrados. Especial

Segundo plantío también fue destruido en la zona serrana

Durante el mismo despliegue, los elementos federales localizaron un segundo cultivo ilegal en la misma región.

Este plantío se extendía sobre una superficie aproximada de mil metros cuadrados, donde se identificaron alrededor de 10 mil plantas de marihuana, con un peso estimado cercano a los 3 mil kilogramos.

Al igual que en el primer caso, el cultivo fue erradicado e incinerado en el sitio, en presencia de autoridades encargadas de certificar el procedimiento legal.

La Secretaría de Marina informó que la destrucción de los cultivos se llevó a cabo en el mismo lugar donde fueron localizados, bajo supervisión de autoridades competentes.

Posteriormente, personal ministerial procedió a integrar la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades y ubicar a los responsables de la siembra ilegal.

En su comunicado institucional, la dependencia naval reiteró que las operaciones contra cultivos ilícitos continuarán en coordinación con autoridades federales y locales.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, subrayó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente contra la producción de estupefacientes en zonas rurales del país.

El objetivo es reducir la capacidad de los grupos criminales para producir y distribuir drogas, al tiempo que se fortalece el control territorial y la seguridad en regiones donde operan organizaciones delictivas.

Con estas acciones, las autoridades federales reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno para preservar la legalidad y la seguridad pública en México.

asc