Un semisumergible asegurado con cocaína y más de mil 800 detenidos, balance bimestral de la Marina

Durante el primer bimestre de 2026, la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) ha realizado el aseguramiento de un semisumergible o embarcación de bajo perfil con aproximadamente 10 toneladas de cocaína, en espera de confirmar el peso neto, y la detención de mil 872 presuntos responsables de un delito puestos a disposición del Ministerio Público.

La dependencia, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, presentó un balance de resultados, correspondiente a los dos primeros meses de 2026, en el que se destacaron cifras de los diferentes operativos realizados en mar, cielo y tierra.

Se detalló que en este periodo se han asegurado mil 402 vehículos, aproximadamente 2 mil 753 kilogramos de presunta mariguana, 31.37 kilos de polvo blanco con características similares a las de la cocaína, así como 627 armas, 42 mil 993 cartuchos, 252 artefactos explosivos y mil 195 cargadores.

El personal naval ha desmantelado 445 cámaras parásitas; así como 2 mil 200 máquinas tragamonedas, en toda la República, las cuales son empleadas por grupos del crimen organizado.

Entre enero y febrero de este año la Marina ha erradicado y destruido 332 mil 124 plantas de mariguana, en un área aproximada de 21 mil 380 metros cuadrados (m2) y 10 millones 350 mil 500 plantas de amapola en 505 mil 900 m2.

La dependencia destacó que, en apoyo a la Estrategia Nacional contra el robo de hidrocarburos, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades de los tres órdenes de gobierno, han sido inhabilitadas 96 tomas clandestinas y asegurados aproximadamente 143 mil 391 litros de hidrocarburo.

El personal de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, rescató en el primer bimestre de 2026 a 30 personas en la mar; además de que personal de Sanidad Naval brindó atención médica a cinco personas y 26 personas fueron apoyadas con evacuación médica.

En coordinación con autoridades de salud federales, estatales y municipales, se aplicó el Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, en la primera fase del 2026, en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En estas entidades se brindaron 12 mil 046 consultas médicas, 3 mil 170 pláticas de salud preventiva, 65 visitas médicas a domicilio, 3 mil 456 servicios de labor social, en beneficio de 18 mil 737 personas.

