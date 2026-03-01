Cancillería refuerza apoyo y rutas de evacuación para mexicanos en Medio Oriente

En seguimiento a la situación que enfrentan decenas de mexicanas y mexicanos en países de Medio Oriente tras la nueva escalada de violencia, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión virtual con los embajadores mexicanos en la región, con el fin de conocer de manera directa las condiciones que imperan en cada uno de los países y fortalecer las medidas de seguridad y protección.

Juan Ramon de la Fuente habla con embajadores mexicanos en Medio Oriente Especial

El canciller reiteró que la principal prioridad es la atención y seguridad de todas y todos los connacionales, tanto residentes como aquellos que se encuentran en tránsito, muchos de los cuales se encuentran varados por la cancelación de vuelos.

Hasta ahora, todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y no se reportan personas cuya integridad física se haya visto afectada”, refirió la dependencia.

Es muy importante cuidar la seguridad

El secretario De la Fuente reconoció el trabajo desplegado por los diplomáticos mexicano y les transmitió que es igualmente importante cuidar de su seguridad y la de sus familiares. Les pidió, asimismo, mantener y estrechar la relación diplomática con las autoridades locales.

Reunión Virtual Especial

En muchos de los países de la región el espacio aéreo se encuentra cerrado, por lo que los protocolos de evacuación contemplan también rutas seguras vía terrestre, para quienes deseen hacerlo, cuando las condiciones lo permitan”, se informó.

Además, dijo que se cuenta con un censo de connacionales residentes en cada uno de los países.

Piden evitar viajes a la región

Protección Consular de la SRE reitera que, por lo pronto, hay que evitar viajar a la región por cualquier vía, y que lo mejor es que las personas sigan resguardándose en interiores, en lugares seguros, eviten desplazamientos y estén atentas a las instrucciones de las autoridades locales.

En la reunión participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; y la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva. Estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de México en la región: Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán; Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel; Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos; Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait; Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar; Jacob Prado González, embajador en Jordania; Francisco Romero Bock, embajador en Líbano; Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación en Palestina; Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de negocios en Arabia Saudita; y Héctor Ortega Nieto, encargado de negocios en Egipto.

Para las personas en situación de riesgo, la SRE pobre a disposición los teléfonos de las embajadas mexicana en Medio Oriente: