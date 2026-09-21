Marina y ANAM interceptan 2.4 millones de cigarros apócrifos en AICM

Un cargamento de 2 millones 400 mil cigarros presuntamente apócrifos, localizados en un embarque procedente de Pekín, China, fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante un operativo realizado por personal de las Secretarías de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Se indicó que, en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero, en la terminal aérea, se detectó el cargamento procedente del país asiático, con destino al territorio mexicano.

De acuerdo con la documentación del embarque, el cargamento fue declarado documentalmente como palillos perfumados, con un peso total de 3 mil 983 kilos, pero en el interior del embarque se encontraron 200 cajas distribuidas en nueve tarimas con los cigarros.

La ANAM detalló que, mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo se identificaron elementos que ameritaron una inspección especializada lo que permitió encontrar 120 mil cajetillas y 2.4 millones de cigarros.

Se indicó que la carga permanece asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado del AICM, en espera del pronunciamiento por parte del titular de la marca, para determinar la situación jurídica de la mercancía, con la intervención de la autoridad competente.

La Marina y la ANAM destacaron que este operativo representa una acción relevante para la protección de la Seguridad Nacional, al impedir el posible ingreso al territorio nacional de productos presuntamente apócrifos que afectan la economía formal, los derechos de propiedad intelectual y representan riesgos para la salud pública.