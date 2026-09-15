Detectan en el AICM más de una tonelada de café contaminado con cocaína

Un embarque internacional integrado por más de 3 mil bolsas de café tostado y molido fue asegurado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que las autoridades detectaron que el producto presuntamente estaba mezclado con cocaína base.

La operación comenzó a partir de una alerta de inteligencia emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Con esa información, personal aduanero y naval ubicó la mercancía durante su tránsito por territorio mexicano.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y realizaron la inspección como parte de los controles aplicados a operaciones de comercio exterior consideradas de riesgo.

Mediante equipos de revisión no intrusiva y binomios caninos, los elementos localizaron indicios de una sustancia ilícita en el cargamento declarado oficialmente como café.

Las primeras diligencias establecieron que aproximadamente mil 77 kilos del producto podrían estar contaminados con cocaína base.

Elementos de seguridad localizaron indicios de una sustancia ilícita Foto: Especial

La mercancía quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM, mientras se realizan los análisis necesarios para determinar la naturaleza y concentración de la sustancia detectada.

Una vez obtenido el dictamen técnico definitivo, el embarque será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de continuar las investigaciones y establecer posibles responsabilidades.

El aseguramiento impidió que más de una tonelada de mercancía saliera del país rumbo a Europa.

Las autoridades investigan si se trata de un método para introducir drogas en productos legales y trasladarlas a través de rutas comerciales internacionales.