Señor se mete a nadar borracho y muere ahogado en la presa El Cuchillo

Un hombre de 55 años fue localizado sin vida este martes tras ingresar a nadar, en estado de ebriedad, a la Presa El Cuchillo, en el municipio de China, Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil estatal, el reporte de la persona no localizada se recibió alrededor de las 06:17 horas. Su acompañante señaló que el hombre se encontraba en estado de ebriedad y que había ingresado al agua para nadar, aproximadamente a 20 metros de la orilla.

Ante el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegaron un operativo de búsqueda con el equipo Axolotes y la unidad Manada K-9, en coordinación con Protección Civil de China y la Policía Municipal.

A las 09:02 horas, los rescatistas localizaron el cuerpo dentro de la presa. Integrantes de Axolotes realizaron las maniobras para asegurarlo y trasladarlo hasta la orilla.

El cuerpo quedó en el lugar, en espera de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias y determinar las causas del fallecimiento.

En el operativo participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Axolotes PCNL, Manada K-9, Protección Civil de China y Policía Municipal.

Medidas para prevenir un ahogamiento en una presa

Usa chaleco salvavidas al subir a una lancha, kayak o cualquier embarcación, aunque sepas nadar.

No nades en zonas no autorizadas ni cerca de presas, compuertas, corrientes o áreas con vegetación.

Evita entrar al agua si has consumido alcohol o alguna sustancia que afecte tus reflejos.

No te metas al agua para rescatar a otra persona si no tienes entrenamiento; llama a emergencias y lanza un objeto flotante desde un lugar seguro.

Supervisa constantemente a los niños y mantente a una distancia desde la que puedas intervenir rápidamente.

Revisa las condiciones del clima y del agua antes de acercarte. Lluvias pueden provocar aumentos repentinos del nivel o corrientes.

No confíes en saber nadar: el agua fría, el cansancio, el lodo y las corrientes pueden dificultar incluso a un buen nadador.

Informa a alguien de tu ubicación y horario si vas a realizar actividades acuáticas.

Amigos se meten a nadar y uno muere ahogado

Por Alma Gudiño

Un hombre que se introdujo a nadar a un estanque y ya no pudo salir a la superficie, movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes ya no pudieron hacer nada al localizar el cuerpo sin vida, en el ejido San Miguel del municipio de Matamoros, Coahuila.

Protección Civil y Bomberos de Torreón respondieron al llamado de auxilio de sus compañeros, luego de que los acompañantes de la víctima ya no pudieron localizar a su amigo.

De acuerdo a los testimonios, la persona fallecida y sus acompañantes se introdujeron al estanque, todos pudieron salir a la superficie, mientras uno de ellos no lo logró, por lo que comenzó la búsqueda y la llamada de auxilio al 911.

Tras el reporte, elementos de Matamoros acudieron al punto para iniciar con la búsqueda y más tarde se unieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón.

Luego de las maniobras correspondientes fue localizada la persona, lamentablemente ya sin vida, por lo que se implementaron acciones para la extracción del cuerpo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar con las investigaciones.