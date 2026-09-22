Aguascalientes destaca entre las entidades más atractivas para vivir de acuerdo con el INEGI

Aguascalientes ocupa el noveno lugar nacional en Saldo Neto Migratorio Interno durante el periodo 2020-2025, según la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este indicador refleja que la entidad recibe a más personas provenientes de otros estados de las que se mudan hacia otros puntos del país, situándose únicamente por debajo de Baja California Sur, Quintana Roo, Querétaro, Hidalgo, Baja California, Nuevo León, Yucatán y Nayarit.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, Esaú Garza de Vega, señaló que este resultado da cuenta de la calidad de vida y de las oportunidades de desarrollo que ofrece Aguascalientes para vivir, trabajar, emprender y hacer negocios.

Al detallar el alcance de esta medición, el funcionario explicó que el indicador “muestra la capacidad de una entidad para atraer población de otras partes del país y permite observar las condiciones económicas y sociales que ofrece para establecerse y desarrollarse”.

Factores como las oportunidades de empleo, la posibilidad de emprender, el acceso a servicios educativos y de salud, así como la infraestructura urbana y las condiciones generales de vida, influyen de manera determinante en la decisión de las familias para cambiar su residencia e iniciar sus proyectos en territorio hidrocalido.

Finalmente, Garza de Vega destacó que en la entidad se trabaja de manera permanente para impulsar el desarrollo económico y, al mismo tiempo, fortalecer la infraestructura y los servicios que permitan responder con eficacia a las necesidades de una población en constante crecimiento.