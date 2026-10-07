Destruyen más de un millón de cajetillas de cigarros apócrifos

Más de un millón de cajetillas de cigarros apócrifos comenzaron a ser destruidas en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de concluir los procedimientos administrativos relacionados con su aseguramiento.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), inició el pasado 5 de octubre la eliminación de un millón 79 mil 380 cajetillas que habían ingresado al país procedentes de Asia.

La mercancía fue interceptada en el recinto aduanero de Lázaro Cárdenas mediante medidas de suspensión de libre circulación, al detectarse posibles violaciones a derechos de propiedad industrial.

Debido al volumen del cargamento, las autoridades estiman que serán necesarios nueve días de trabajo para concluir su destrucción. Foto ilustrativa Cuartoscuro

De acuerdo con las autoridades, el cargamento tiene un valor estimado de 5 millones 396 mil 900 pesos y utilizaba indebidamente registros marcarios correspondientes a “MARLBORO” y “MARLBORO Y DISEÑO”.

Tras desahogar los procedimientos administrativos, el IMPI determinó la existencia de infracciones y ordenó la destrucción de la totalidad de los productos asegurados.

Además de las violaciones en materia de propiedad industrial, las autoridades señalaron que la eliminación de estos cigarrillos busca impedir su llegada al mercado, ante los riesgos que productos de origen y composición no acreditados pueden representar para los consumidores.

Para inutilizar las más de un millón de cajetillas se emplea una trituradora especial diseñada para procesar este tipo de mercancía bajo criterios ambientales.

Debido al volumen del cargamento, las autoridades estiman que serán necesarios nueve días de trabajo para concluir su destrucción en las instalaciones aduaneras del puerto michoacano.