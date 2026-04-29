Marco Antonio Almanza, el exfuncionario de Seguridad de Sinaloa acusado por EU

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó este miércoles 29 de abril una acusación contra nueve funcionarios de alto nivel del estado de Sinaloa por su presunta participación en una red de protección institucional al Cártel de Sinaloa.

Entre los acusados se encuentra Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien cuenta con una trayectoria de más de 28 años en corporaciones policiales cuya carrera estuvo marcada durante décadas por un perfil técnico y discreto, respaldado por su formación como abogado.

Cabe mencionar que durante su paso por la institución, Almanza Avilés ocupó cargos clave en la estructura de investigación, consolidándose como un funcionario con amplio conocimiento de los procesos internos de procuración de justicia sinaloense.

Su experiencia lo posicionó como una figura de confianza dentro de la Fiscalía, especialmente en áreas sensibles relacionadas con la integración de carpetas de investigación y la operación de la policía ministerial.

En 2022, Almanza Avilés se retiró del servicio público, en un contexto previo a una serie de cambios relevantes en la estructura de seguridad estatal. Sin embargo, su nombre ha resurgido recientemente a partir de señalamientos que lo vinculan con presuntas irregularidades durante su gestión.

De acuerdo con versiones derivadas de investigaciones en curso, su conocimiento institucional habría sido utilizado para facilitar, presuntamente, la infiltración del crimen organizado en procesos de investigación. Estas acusaciones apuntan a posibles fallas estructurales dentro de las corporaciones de seguridad, así como al uso indebido de información estratégica.

fdm