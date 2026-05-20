En la batalla de marchas, Maru Campos suma más de mil manifestantes en contra, mientras que Marina del Pilar solo cien

De manera inédita, se realizaron dos marchas, respectivamente, contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y contra Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. El resultado fue de miles de manifestantes en contra de Maru Campos, quien fue acusada de “vender la patria”, mientras que en Baja California no hubo ni cien personas cuestionando al gobierno de Marina del Pilar.

Así resumió Morena en sus redes sociales lo acontecido en la marcha que desembocó en el Palacio de Gobierno de la gobernadora, en cuyo estado hubo víctimas nacionales y extranjeras en un operativo antidrogas:

El pueblo se unió hoy en una sola voz por la paz, la justicia y la dignidad de nuestra patria. La derecha de hoy tiene la esencia de los traidores de ayer”.

En consecuencia, las imágenes de ambas marchas muestran dos realidades muy distintas en esta disputa de movilizaciones entre los gobiernos del PAN y los gobiernos de Morena.

Mientras en Chihuahua miles de personas salieron a las calles en medio de la crisis política que enfrenta el gobierno panista de Maru Campos, señalado además por el escándalo del intervencionismo y la participación de agentes extranjeros en operativos dentro del estado, en Baja California la convocatoria impulsada contra la gobernadora Marina del Pilar terminó siendo un fracaso.

Pese a toda la publicidad, promoción en redes y cobertura previa que se le dio a la llamada “carnita asada” contra el gobierno estatal, la movilización de los panistas no logró conectar con la ciudadanía ni generar una participación significativa.

De hecho, entre los asistentes, gran parte eran vendedores ambulantes, medios y curiosos, más que personas que participaban realmente en la protesta.

La movilización, según informa Morena, fue seguida por cien mil militantes del partido guinda; entretanto, el partido blanquiazul no presentó un resumen del número de asistentes ni transmitió en vivo la marcha contra la administración morenista.