En marcha pago de incentivos de maíz blanco del ciclo Primavera-Verano 2025

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio a conocer que 13 mil 655 productores se han presentado en bodegas y ventanillas de seis estados para solicitar su pago por concepto de incentivos de maíz blanco del ciclo Primavera-Verano 2025, que comenzó a dispersarse esta semana.

Al tercer día de operación territorial en los estados de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala, más de tres mil agricultores han recibido su pago", indicó.

La dependencia señaló que quienes no han recibido los recursos económicos, pueden acudir a una de las 248 ventanillas habilitadas en estos seis estados de la República Mexicana.

"En ventanillas o bodegas, los agricultores que aún no han cobrado el incentivo de 950 pesos —800 pesos de la Federación y 150 pesos del gobierno estatal— recibirán orientación para poder revisar su estatus en el padrón de beneficiarios y procesar su solicitud para recibir el pago esta misma semana", indicó.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, recordó que los requisitos simplificados son presentar su ticket de báscula o documento que acredite la entrega del maíz, así como una Clabe interbancaria para recibir el depósito correspondiente.

"Para recibir atención y agilizar el pago, los productores deben acudir a la misma ventanilla donde hicieron el trámite inicial para inscribirse al padrón de beneficiarios, es decir, en la misma bodega, Distrito de Desarrollo Rural (DDR), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) u Oficinas de Representación de las Entidades Federativas (OREF)", agregó.

13 mil 655 productores se han presentado en bodegas y ventanillas de seis estados Foto: Especial

JCS