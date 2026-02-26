Activistas llaman a frenar la apología del narcotráfico

Luego de los hechos violentos registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el activista Adolfo “Fito” Torres lanzó un llamado a frenar la normalización del narcotráfico en la cultura popular.

En un mensaje difundido en redes sociales, el impulsor del movimiento “Apaguemos la Narcocultura” criticó que, pese a los bloqueos, incendios y suspensión de actividades en diversas entidades, continúe la producción y el consumo de contenidos que exaltan a figuras del crimen organizado.

Seguro ya hoy le están haciendo corridos a estos personajes… Mañana seguimos consumiendo como entretenimiento lo que a otros les cuesta la vida”, expresó.

Fito Torres señaló que la indignación social por la violencia contrasta con el éxito de corridos, videos y publicaciones que presentan al narco como modelo aspiracional.

El activista "Fito" Torres Foto: Especial

“Deberíamos estar hartos de que nos vendan como éxito lo que es tragedia… Todos los días seguimos dándole play, seguimos dándole like”, afirmó.

El activista concluyó con un llamado a “encender” nuestro criterio y “apagar” la narcocultura.

Las declaraciones se dan en medio del debate sobre el impacto cultural y social que tiene la glorificación del crimen organizado, particularmente entre jóvenes.

¿En qué estados de México están prohibidos los narcocorridos?

Cada entidad del país tiene autonomía para decidir si prohíbe o no los narcocorridos.

Hasta inicios de 2026, los siguientes estados han implementado restricciones o sanciones:

Aguascalientes

Baja California

Chihuahua

Estado de México

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Querétaro

Quintana Roo

Zacatecas

