Activistas llaman a frenar la apología del narcotráfico
El fundador del movimiento ‘Apaguemos la Narcocultura’, Fito Torres, cuestiona que se sigan glorificando figuras del crimen organizado en música y redes sociales
Luego de los hechos violentos registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el activista Adolfo “Fito” Torres lanzó un llamado a frenar la normalización del narcotráfico en la cultura popular.
En un mensaje difundido en redes sociales, el impulsor del movimiento “Apaguemos la Narcocultura” criticó que, pese a los bloqueos, incendios y suspensión de actividades en diversas entidades, continúe la producción y el consumo de contenidos que exaltan a figuras del crimen organizado.
Seguro ya hoy le están haciendo corridos a estos personajes… Mañana seguimos consumiendo como entretenimiento lo que a otros les cuesta la vida”, expresó.
Fito Torres señaló que la indignación social por la violencia contrasta con el éxito de corridos, videos y publicaciones que presentan al narco como modelo aspiracional.
“Deberíamos estar hartos de que nos vendan como éxito lo que es tragedia… Todos los días seguimos dándole play, seguimos dándole like”, afirmó.
El activista concluyó con un llamado a “encender” nuestro criterio y “apagar” la narcocultura.
Las declaraciones se dan en medio del debate sobre el impacto cultural y social que tiene la glorificación del crimen organizado, particularmente entre jóvenes.
¿En qué estados de México están prohibidos los narcocorridos?
Cada entidad del país tiene autonomía para decidir si prohíbe o no los narcocorridos.
Hasta inicios de 2026, los siguientes estados han implementado restricciones o sanciones:
- Aguascalientes
- Baja California
- Chihuahua
- Estado de México
- Guanajuato
- Jalisco
- Michoacán
- Nayarit
- Querétaro
- Quintana Roo
- Zacatecas
JCS