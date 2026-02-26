Última Hora Impreso de hoy

Activistas llaman a frenar la apología del narcotráfico

El fundador del movimiento ‘Apaguemos la Narcocultura’, Fito Torres, cuestiona que se sigan glorificando figuras del crimen organizado en música y redes sociales

Por: JC Segundo

En algunos estados ya están prohibidos los corridosFoto: Cuartoscuro

Luego de los hechos violentos registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el activista Adolfo “Fito” Torres lanzó un llamado a frenar la normalización del narcotráfico en la cultura popular.

En un mensaje difundido en redes sociales, el impulsor del movimiento “Apaguemos la Narcocultura” criticó que, pese a los bloqueos, incendios y suspensión de actividades en diversas entidades, continúe la producción y el consumo de contenidos que exaltan a figuras del crimen organizado.

Seguro ya hoy le están haciendo corridos a estos personajes… Mañana seguimos consumiendo como entretenimiento lo que a otros les cuesta la vida”, expresó.

Fito Torres señaló que la indignación social por la violencia contrasta con el éxito de corridos, videos y publicaciones que presentan al narco como modelo aspiracional.

El activista "Fito" TorresFoto: Especial

“Deberíamos estar hartos de que nos vendan como éxito lo que es tragedia… Todos los días seguimos dándole play, seguimos dándole like”, afirmó.

El activista concluyó con un llamado a “encender” nuestro criterio y “apagar” la narcocultura.

Las declaraciones se dan en medio del debate sobre el impacto cultural y social que tiene la glorificación del crimen organizado, particularmente entre jóvenes.

¿En qué estados de México están prohibidos los narcocorridos?

Cada entidad del país tiene autonomía para decidir si prohíbe o no los narcocorridos. 

Hasta inicios de 2026, los siguientes estados han implementado restricciones o sanciones:

  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Chihuahua
  • Estado de México
  • Guanajuato
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Nayarit
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • Zacatecas
